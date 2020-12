Cardozo sobre el primer fin de semana de la temporada: “Estamos muy contentos”

El primer fin de semana largo de la temporada resultó un éxito, con más de 500 mil argentinos movilizándose rumbo a los distintos centros de turismo habilitados para vacacionar luego de un año tan complejo.



El Partido de La Costa resultó uno de los destinos más visitados, con más de 100 mil turistas que llegaron a las amplias playas ubicadas en los más de 90 kilómetros de frente costero entre Costa Esmeralda y San Clemente.



“Estamos muy contentos porque ha sido un muy buen fin de semana, con el clima también acompañando para que la gente disfrute de una buena estadía”, dijo Cristian Cardozo, el intendente del Partido de La Costa.



“La gente ha venido a descansar no sólo del trabajo diario sino también de lo que ha sido todo un año muy especial. Para nosotros era toda una prueba rumbo al verano y todo salió muy bien. Más allá de que los datos los terminará de oficializar el ministerio de Turismo de la Nación en las próximas horas, en este fin de semana largo al Partido de La Costa han llegado más de 100 mil personas”.



“Para ingresar al Partido de La Costa sólo se necesita obtener el Certificado Verano, que se descarga en la aplicación Cuidar o en Argentina.gob.ar. Trabajamos mucho durante el año, de manera coordinada con la Nación, la Provincia y los intendentes de destinos turísticos para afrontar este momento y llevar adelante la mejor temporada posible. Lo que le pedimos a la gente es que lleve adelante los mismos cuidados que tenían en su lugar de origen: mantener la distancia social, usar siempre el tapaboca y conservar la higiene”, agregó Cardozo.



Entre los puntos favorables que tiene el Partido de La Costa es contar con un frente costero de más de 90 kilómetros, lo que ayuda a que se pueda lograr el distanciamiento en la playa. “Además hemos dispuesto en cada ingreso a playa un control de aforo, mediante el cual avisamos cómo está la ocupación de cada playa y de esa manera el visitante puede elegir otra bajada si es que a donde pensaba ir está con mucha gente. Este sistema, que será muy útil especialmente cuando desde las Fiestas se multiplique el número de turistas, podrá seguirse de manera on line en lacosta.gob.ar y en la aplicación Viví La Costa”, cuenta el intendente, que sumó esta experiencia del ayuntamiento de Barcelona.



Aunque el Partido de La Costa ha sido el destino turístico con menor cantidad de contagios de Coronavirus cada 100 mil habitantes, también trabaja de manera preventiva en el tema. Para tal fin no sólo lleva adelante una intensa campaña de comunicación preventiva (algo que se puede ver ya cuando uno ingresa a cualquiera de las localidades), sino que a sus tres Hospitales Municipales (ubicados en San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó) y catorce Centros de Atención Primaria de la Salud, sumó para este verano un Hospital Modular específicamente para Covid 19, situado en San Bernardo.



“Trabajamos junto a toda la comunidad para que quienes nos visiten disfruten de una temporada para descansar, pero también queremos que no olviden que aún estamos ante una pandemia y que debemos seguir cuidándonos”, sostiene.



Además de una renovada Ruta 11, el Partido de La Costa ofrece también esa serie de atractivos que por su variedad convierten al distrito en un destino único: playas amplias, bosques interminables y vistas inolvidables. “Además de todo, tendremos también opciones saludables, de entretenimiento y deportivas para que nuestros visitantes puedan vivir un verano distintos a todos”, completa Cardozo.

