El gobernador Axel Kicillof y el intendente Cristian Cardozo presentaron los avances en las Rutas 11 y 56

En un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, Provincial y la Municipalidad de La Costa se avanza en la construcción de la doble calzada y las rotondas de ingreso a las localidades del distrito.

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, recibió en el día de hoy lunes 30 la visita del gobernador Axel Kicillof, con quien recorrió el avance en la reactivación de las obras de las Rutas 11 y 56, donde de manera conjunta al Gobierno Nacional y Provincial se trabaja en la construcción de la doble calzada.

La agenda del jefe comunal y el gobernador bonaerense comenzó por la mañana en la Ruta 11 a la altura del ingreso a la localidad de Costa del Este, donde junto al administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el ministro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simone; y el diputado Juan Pablo de Jesús, además de intendentes bonaerenses, funcionarios provinciales y municipales y medios de comunicación, se presentaron los avances en los trabajos de la doble calzada de las Rutas 11 y 56.



En este acto, el mandatario local costero, destacó el impacto positivo de los trabajos para la comunidad. “Su importancia va mucho más allá del asfalto, de la cinta asfáltica o de la luminaria, sino que tiene que ver con sueños, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el turismo y tiene que ver también con el crecimiento de toda nuestra región, no sólo del municipio”, destacó Cristian.



Asimismo, el ejecutivo local volvió a poner en valor el trabajo coordinado para llevar a cabo la obra: “Ese compromiso entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional nos permite soñar y soñar en grande, nos permite volver a tener esperanza de que las cosas se pueden llevar adelante aún en las situaciones más difíciles, aún en los años más complicados, como este año que nos ha tocado a todos los argentinos y argentinas, a todo el mundo en sí. Y sin embargo no hemos parado, no hemos frenado y estamos cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos planteado y que nos estamos planteando. Nos permite seguir soñando en grande”.



Por su parte, Simone explicó cómo se desarrollan los trabajos de la doble calzada. “Son tres tramos, uno que es la Ruta 56 entre General Conesa y General Madariaga, y después la Ruta 11 está divida en dos tramos, un tramo entre General Conesa y San Clemente, y el otro entre San Clemente y Mar de Ajó. En total son 158 kilómetros, hay 18 puentes en esta obra, es todo pavimento con banquina pavimentada, con señalización vertical e iluminación en los accesos de cada una de las de las ciudades”, precisó.



En tanto, Arrieta describió las gestiones realizadas entre los distintos estamentos del gobierno para reactivar estos trabajos y adelantó cuándo se prevé su finalización. “Volvimos a poner en marcha esta Ruta 11 y esta Ruta 56 con la intención y el compromiso que no volvamos a preguntar nunca más cuando se va a parar porque esta obra no se va a interrumpir. Esta obra va a seguir hacia adelante y va a estar concluyendo dentro del año que viene”.



Kicillof fue quien dio las palabras de cierre del encuentro vinculado a la continuidad de los trabajos en la Ruta 11 aludiendo, entre otras cuestiones, al cambio que significa para quienes visitan La Costa como para las comunidades que residen en la región. “Esto implica no sólo una tranquilidad para el que viene a veranear, para el que viene hacer turismo, sino también una potencialidad para los vecinos y vecinas que viven y trabajan todo el año en nuestro litoral marítimo, Ruta 11 y Ruta 56 también”, afirmó el gobernador bonaerense.



“Son dos rutas centrales para la provincia Buenos Aires, para lo que queremos que pase y que sea la provincia Buenos Aires. Son rutas centrales porque hay en cada una de estas obras un futuro, no es sólo una cinta asfáltica, no es sólo la banquina, no es sólo la luminaria, es un futuro posible y un futuro mejor”, sostuvo Kicillof, quien luego se acercó al logo de La Costa ubicado en Av. San Bernardo y Costanera a saludar a guardavidas integrantes del Operativo de Seguridad en Playa municipal.



En el encuentro participó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa, y los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Héctor Olivera (Tordillo), Esteban Santoro (General Madariaga), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Juan Manuel Álvarez (General Paz).



En La Costa las obras en la Ruta 11 son parte de todo un plan de trabajos y acciones conjuntas que se desarrollan de manera coordinada junto al Gobierno Provincial y Nacional y que incluyen, entre otras tareas, la construcción del Hospital Modular de San Bernardo y la del Centro Deportivo de Mar del Tuyú, más la organización en materia sanitaria y de seguridad de cara a la temporada de verano.



En esta etapa de reactivación que comenzó en agosto de 2020 se ha continuado la doble calzada entre las localidades de Santa Teresita y Lucila del Mar que incluyen las rotondas nuevas de ingreso a Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes y Lucila del Mar, además de trabajos hidráulicos, y para luego de la temporada seguir con las de San Bernardo y Mar de Ajó.