Se amplia el Operativo de Seguridad en Playa

La Municipalidad de La Costa informa que se pondrá en marcha la segunda etapa del Operativo de Seguridad en la Playa, donde se sumarán 28 puestos más de guardavidas y bajadas.

Desde la gestión del intendente Cristian Cardozo se trabaja para brindar seguridad a los visitantes que comenzarán a llegar con la apertura de la Temporada 2020-2021 y también a todos los vecinos y vecinas que día a día disfrutan del mar.

Este operativo de 5 meses, único en Sudamérica, sumará ahora 28 puestos para llegar a un total de 101 sitios cubiertos por guardavidas hasta el 15 de diciembre donde se avanzará en una tercera etapa. Y el 1 de enero se llegará, como desde hace 5 años, a unos 600 guardavidas que cuidarán a los bañistas en los más de 90 kilómetros de extensión del frente marítimo.

A continuación, el listado de todos los puestos que estarán en funcionamiento en la primera quincena de diciembre con coberturas de guardavidas en el horario de 9.00 a 19.00:



SAN CLEMENTE

Punta Rasa

Calle 18

Av. II

Calle 69

A.C.A.

Calle 3 Sur

Calle 2 Sur

Calle 73

Calle 13

Calle 71

Calle 19

Av. 7

Calle 32

Playa Norte

Calle 47

Muelle

Calle 50

Calle 3 Norte



LAS TONINAS

Calle 8

Calle 12

Calle 18

Calle 26

Calle 32

Calle 36

Calle 40

Calle 44

Calle 48

Calle 50

Calle 54

Calle 58



SANTA TERESITA

Camping Estancia el Carmen

Calle 28

Calle 30

Calle 33

Calle 35

Calle 39

Av. 41

Calle 43

Calle 44

Calle 46

Calle 48

Calle 50



MAR DEL TUYÚ

Calle 54

Calle 58

Calle 61

Calle 63

Calle 68

Calle 72

Calle 79

Calle 82

Calle 86

Calle 90

Calle 94

Calle 97



COSTA DEL ESTE

Av. 1

Av. 5

Av. 6



AGUAS VERDES

Chiriguano

Cormoran



LUCILA DEL MAR

Misiones

Córdoba

Entre Ríos

Rebagliatti

Salta

Santa Fe

Jujuy



COSTA AZUL

Duhau

Alberdi



SAN BERNARDO

Obligado

Machado

Hernandarias

Félix Frías

Zuviría

Av. San Bernardo

Garay

Santa María de Oro

Falkner

Strobel

Mensajerías

Drumond



MAR DE AJÓ

Buenos Aires

Sarmiento

Corrientes

San Luis

Moreno

Azopardo

Avellaneda

Blanco Encalada

Rial

Prefectura

Ramos Mejía

La Argentina

Brown

Gaito

Colón

López Calvetti

Sacconi



NUEVA ATLANTIS

Cobos

Etcheverría

Suárez

Roldán

Alberdi

Camping



RECOMENDACIONES ÚTILES PARA BAÑISTAS

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas en la zona.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No arrojarse al agua desde escolleras.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.



CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: calma o bueno.

-Amarilla con negro: precaución.

-Roja con negro: peligroso.

-Roja: prohibición de baño.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica



CUIDADOS EN LA PLAYA

-En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 11.00 y las 15.00.

-No exponerse sin protección.

-Los bebes menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.

-Ingresar al mar en horarios donde haya guardavidas (de 09.00 a 19.00).

-Respetar siempre las advertencias de las banderas que indican el estado del mar.