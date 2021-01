Anses entregó jubilaciones y reconocimientos en el Partido de La Costa

La directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, estuvo en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la localidad de Mar de Ajó, donde hizo entrega de jubilaciones, reconocimientos a los trabajadores y trabajadoras y también recorrió la unidad móvil que se encuentra ubicada sobre la calle Jorge Newbery al 1400 para la atención de trámites y consultas.



Raverta visitó La Costa acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermin; la diputada nacional, Daniela Vilar; el diputado provincial, Juan Pablo de Jesús; la senadora bonaerense, Gabriela Demaría; y el diputado provincial, Cote Rossi.



El intendente de La Costa, Cristian Cardozo, no pudo estar presente por encontrarse en aislamiento preventivo al ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19.



Raverta destacó la posibilidad de acceder a la jubilación y pensión de forma rápida y también el rol que desempeñaron los trabajadores de la ANSES durante la pandemia.

“Es un día muy importante para destacar que este equipo de trabajadores y trabajadoras ha logrado durante todos estos meses de pandemia tener abierta esta puerta. Firmar la esencialidad en un contexto de pandemia es una decisión política, pero poner el cuerpo, el corazón y la cabeza para que los vecinos y vecinas de La Costa puedan realizar sus trámites es una decisión solidaria”, remarcó.



Asimismo, la titular de la ANSES destacó las medidas de emergencia establecidas durante la pandemia y su incidencia en el Partido de La Costa.



“Durante 2020 el Estado se ocupó de aquellas personas que no tenían trabajo, particularmente acá más de 5.500 personas cobraron el IFE y nuestro deseo para 2021 es que esas personas tengan su trabajo. En La Costa más de 800 trabajadores recibieron el acompañamiento del ATP; el IFE para los trabajadores y para quienes no tienen empleo fijo; hay más de 3 mil niños y niñas beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, detectamos que había 163 nenes y nenas que no tenían este beneficio y vamos a llegar a ellos”, finalizó.



Por su parte, el diputado Juan Pablo de Jesús, que acompañó a Raverta en el escenario durante sus discursos y la entrega de reconocimientos al personal de la UDAI Mar de Ajó y las jubilaciones que se otorgaron en la jornada, destacó el rumbo que tomó la ANSES desde la gestión de la funcionaria nacional, oriunda de Mar del Plata.



“Uno se pone muy orgulloso, feliz y con esperanza de que haya en el organismo una conducción como la de Fernanda, una dirigente con compromiso, con responsabilidad, con sensibilidad social, con mucha capacidad. Creemos que con la conducción de Fernanda el organismo va a volver a tomar el camino de trabajar por la inclusión, la igualdad, la generación de derechos”, expresó Juan Pablo.



En este sentido, el diputado De Jesús agregó: “Esto lo venimos viendo en este tiempo con todos los programas que se pusieron en marcha y la eficiencia de los mismos. Que hoy estemos haciendo este operativo en Mar de Ajó también es muestra de ello, la de un Estado presente. En este año que ha sido difícil, ANSES ha estado presente, acompañando a todas las argentinas y los argentinos, ampliando derechos y eso nos tiene que llenar de orgullo porque estamos volviendo a poner a la Argentina de pie”.