Recomendaciones y código de banderas para disfrutar del mar y la playa

Para disfrutar de los días de playa es importante tomar una serie de recaudos al momento de ingresar al mar, como también respetar las medidas de cuidado sanitario.

Una de las principales recomendaciones es estar atentos al código de banderas que indica las condiciones en que se encuentra el mar y lo riesgoso o no del ingreso al agua.

Asimismo, es clave al momento de elegir donde disfrutar de las olas, tomar el recaudo de que sea en espacios donde estén los puestos de guardavidas, que desde el 1 de enero se amplió el Operativo de Seguridad en Playa para cubrir con 600 guardavidas los más de 90 kilómetros de frente costero.

Para ver los lugares donde están dispuestos los guardavidas en el Operativo de Seguridad en la Playa ingresar en www.lacosta.gob.ar. En tanto que para conocer el aforo o capacidad de cada bajada a playa se puede seguir desde la aplicación Viví La Costa.

Teniendo en cuenta el contexto del Covid-19 se pide respetar las condiciones de aforo en playa ante el pedido de los auxiliares de playa y guardavidas, con el uso del barbijo y el distanciamiento social para tener entre todos y todas una temporada de verano óptima y en las mejores condiciones sanitarias.

Cabe señalar que a través de estos mecanismos y con la asignación de colores se indica si la ocupación es alta, media o baja a fin de que las personas puedan dirigirse a playas con mayor espacio libre.



CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: mar bueno.

-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

–Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica



CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.



CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

-En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.

-Los bebes menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.