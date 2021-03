Cardozo encabezó la sesión protocolar N° 1 del HCD del Partido de La Costa

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, encabezó la Sesión Protocolar N° 1 del Concejo Deliberante con un extenso discurso donde en primera instancia realizó un repaso del trabajo integral realizado durante 2020, año atravesado por la pandemia del Covid-19, y luego avanzó con la planificación de gobierno para este 2021.



Pasadas las 9.50 de la mañana de hoy domingo 28 de febrero tomó la palabra el jefe comunal para inaugurar el período N° 38 de sesiones legislativas del Partido de La Costa. Se trató de un acto protocolar que debido a las medidas preventivas contó con una participación presencial reducida de ediles y medios de comunicación, a quienes se les solicitó desde el HCD de La Costa un test de antígenos con resultado negativo de Covid-19, con la finalidad de ajustarse a los protocolos establecidos para estos casos.



En total estuvieron en sus bancas, montadas sobre el Espacio Multicultural de Mar de Ajó ya que ofrece una amplitud para estos casos de protocolos sanitarios, 11 concejales pertenecientes a distintas fuerzas, mientras que 5 ediles dieron presente por modo remoto y hubo 2 ausentes.



Acompañando el acto se hicieron presentes el diputado Juan Pablo de Jesús, la senadora Gabriela Demaría y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, además del juez de Garantías Diego Olivera Zapiola, la jueza de Faltas, Adriana Mira, y Ricardo Daubagna, quien presidió el HCD durante 16 años. También estaba en la lista de invitados el doctor Juan de Jesús, que siguió el evento de forma remota al igual que los miembros del gabinete municipal y responsables de las Unidades de Gestión.



Entre los invitados también se ubicaron Daniela Giménez, secretaria General; Manuela Maldonado, secretaria Privada; Germán Unales, secretario de Economía; Daniel Creuso, asesor en Salud de la Municipalidad de La Costa; Marcelo Melgarejo, jefe de Emergencia Covid-19; Viviana Novarese, integrante del Comité Epidemiológico local; Pablo Soto, secretario de Servicios Públicos; Fabián Taylor, director General de Fiscalización y Control Comunal; y Augusto Giachetti, director de Defensa Civil.



El discurso, que se extendió por dos horas y diez minutos, comenzó con un agradecimiento minucioso a los actores de la comunidad, continuó remontándose al comienzo de la pandemia en 2020 y narrando detalladamente el trabajo articulado que se llevó adelante de acompañamiento a la comunidad y que luego resultó un motivo para que el distrito se transforme en el principal destino turístico del país. Cardozo avanzó describiendo los planes de trabajo para este 2021 y finalizó con los desafíos que implican la nueva etapa cuidada en la que ingresa el Partido de La Costa.



Las palabras del ejecutivo local hicieron converger a cada minuto balances y proyecciones, la tarea conjunta a los distintos sectores de la comunidad, el valor del compromiso y el esfuerzo de los vecinos y vecinas del distrito, como así también la importancia del trabajo que se llevó adelante junto al Gobierno Provincial y Nacional. Así, la planificación recorrió distintas áreas y distintos momentos históricos de La Costa que permitieron dimensionar los logros de una comunidad unida.



La transmisión de la Sesión Preparatoria del HCD del Partido de La Costa fue seguida en directo en un servicio que la Municipalidad brindó a todos los medios de comunicación, lo que provocó que un domingo a la mañana miles de costeros y costeras siguieran desde sus hogares en vivo las alternativas del acto y el discurso del intendente.



A continuación, se brindan los pasajes más destacados del discurso del mandatario local que abordan las distintas temáticas que fueron parte de esta Sesión Protocolar del HCD.



UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL



“Mi mayor deseo es que en base a esto podamos actuar como un conjunto lo establecido en la Apertura de Sesiones del HCD en 2020, sabiendo todas y todos cuánto podemos aportar para lograr los grandes objetivos, anhelos y sueños de nuestra comunidad, en función en lo que ya hemos alcanzado y los logros que nos prometemos luego obtener desde cada uno de los rincones de nuestro municipio y de cada una de las buenas voluntades”.



“Me parece importante recordar de dónde venimos, desde la última vez que nos encontramos Poder Ejecutivo y Legislativo, en la última apertura de sesiones, para poder valorar la situación en su exacta dimensión. Recuerdo en la apertura que habíamos tenido y al mes siguiente que el mundo haya cambiado completamente”.



“Entiendo los voluntarismos, los entiendo, los relatores simplemente desde la postura de espectador, pero nosotros, los que estamos acá, en este recinto, no somos ello y no nos podemos permitir eso. No estamos simplemente para describir la realidad o escribir en redes sociales o hacer videítos, sino que más bien estamos para legislar y ejecutar en base a las necesidades y el rumbo que lleva nuestro municipio.”



“Estamos para trabajar en las decisiones estratégicas, responder a las urgencias y contingencias que nos toca afrontar, pero no somos espectadores y relatores de lo que sucede, sino más bien protagonistas de lo que vivimos a diario y de lo que vamos a vivir, seamos oficialismo o seamos oposición”.



“Los invito cada día, todos los días, a discutir un modelo de comunidad que nos albergue a todos y a todas, que incluya a los más desprotegidos y que genere fuentes de trabajo y que nos haga crecer como destino turístico, que nos haga crecer como destino productivo, que nos haga crecer como destino educativo, cultural, pero fundamentalmente y sin ser utópico que nos haga construir una comunidad de amor en donde cada día, todos los días, nos sintamos orgullosos y en paz de saber que este es el mejor lugar del mundo que Dios quiso para nosotros”.