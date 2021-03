El discurso de Cardozo tema por tema

El intendente Cristian Cardozo se explayó en su discurso sobre los adelantos de obras para la comunidad que están proyectados para 2021 y que no pudieron realizarse en 2020 debido a la situación de pandemia que nos tocó vivir. En un repaso general anunció varios trabajos que ya se están realizando en las distintas localidades y también anunció lo que se va a encarar para los vecinos y vecinos en obra pública y mejoras para la comunidad del Partido de La Costa.



EDUCACIÓN

“Y si de obras hablamos, este año vamos a comenzar a llevar a cabo la primera etapa de la nueva Escuela Municipal de Bellas Artes que estará aquí enfrente, ubicada en esta localidad de Mar de Ajó, donde además vamos a estar iniciando un nuevo Centro de Desarrollo Integral de Deportes, en este caso va a ser de deportes de playa, en un trabajo conjunto que vamos a hacer con el Gobierno Nacional”.



“Ya estamos trabajando en nuevas aulas para el Jardín y la Escuela Primaria de Aguas Verdes, vamos a realizar una nueva ampliación en la Técnica 2 de Mar de Ajó con dos aulas taller, y les cuento también que ya estamos en el proceso de licitación para el Jardín de Infantes de Mar del Tuyú, que va a estar emplazado allí en la calle 94. Además, estamos gestionando ante el gobierno nacional un nuevo jardín de infantes para Nueva Atlantis, una escuela primaria y un secundario para Mar del Tuyú, y una nueva sede de la Escuela Técnica 1 de la localidad de Santa Teresita”.



DEPORTE

“Vamos a extender los corredores deportivos que hicimos este verano entre Mar de Ajó y San Bernardo, vamos a impulsar uno nuevo que unirá Santa Teresita con Las Toninas y vamos a replicar esta obra en San Clemente. Para nosotros estos espacios, es importante que se los diga, no es que es un lugar simplemente para ciclistas y para corredores, son el puntapié de un trabajo integral, en este caso para el impulso de una nueva movilidad para toda la comunidad del Partido de La Costa que va a priorizar las cuestiones saludables y las cuestiones ambientales”.



“También durante este año, si Dios quiere, vamos a estar terminando el nuevo natatorio de la localidad de Mar del Tuyú, lo que va a permitir a fin de año que los chicos que ya puedan utilizarlo y, además, en un trabajo público y privado, estamos avanzando con la recuperación del natatorio de la localidad de Las Toninas”.



CERCANÍA EN LOS SERVICIOS

“A su vez, en San Clemente también vamos a comenzar a construir la Casa de la Provincia y allí vamos a emplazar la sede municipal. Esta Casa de la Provincia va a estar ubicada en el barrio El Tala, así que ya hemos avanzado con la provincia de Buenos Aires, con los diputados, con las distintas autoridades, para hacer la evaluación de cómo va a ser el edificio, cuáles son las comodidades que va a tener la provincia de Buenos Aires para emplazar allí todos sus servicios, y cuáles son las comodidades que va a tener el municipio para poder tener una sede municipal acorde a la localidad que año tras año está creciendo cada vez más”.



INFANCIA

“Con el apoyo del Gobierno Nacional vamos a conformar ocho espacios de primera infancia, estuvimos con el secretario de Desarrollo Social reunidos el fin de semana con autoridades nacionales, hemos firmado todos los convenios y los acuerdos del caso, los cuales van a brindar contención y van a acompañar el desarrollo de los niños en el Partido de La Costa”.



ADULTOS MAYORES

“Una vez había discutido con el intendente en ese momento, con Juan Pablo, era muy chico, era muy transgresor, y recuerdo que Juan Pablo llama por teléfono desde la secretaría Privada a la casa de mi abuela y me acuerdo la felicidad de mi abuela de decirme ‘Cristian te está llamando el Intendente, te quiere ver’ y yo creo que a ella le hubiese gustado verme Intendente y a mi abuelo también. Y distintas afecciones propias de la edad y distintas situaciones no pudieron ser y este año los perdí a los dos, yo les pido que hagamos el mayor esfuerzo, que hagamos la mayor creatividad, para legislar, para trabajar, para ejecutar en pos de que nuestros abuelos no lleguen tan cansados a esa etapa de su vida, que no lleguen tan dañados a esa etapa de su vida, que puedan disfrutar, que puedan ser felices y que puedan ver a sus nietos cumpliendo sus objetivos, sus sueños o quizás los sueños también de ellos. Así que vamos a continuar también al lado de ellos”.



CUIDADO ANIMAL

“Vamos a comenzar ahora el Hospital Veterinario que va a estar situado estratégicamente en la Ruta 11, en el área de Cuidado Animal, que es más conocida anteriormente como zoonosis”.



SALUD

“Para este 2021 también vamos a retomar la obra del Hospital Odontológico Municipal que se encuentra en Santa Teresita”.



SEGURIDAD COMUNITARIA

“Otra de las obras que comenzaremos será la primera etapa del Edificio Inteligente de Seguridad. Va a ser en el Triángulo del Tuyú, donde en diferentes etapas va a funcionar la Sala de Situación de la Municipalidad, la nueva sede de Licencias de Conducir y todas las dependencias que hacen y que tienen que ver con la seguridad ciudadana de nuestra comunidad”.



ESPACIO PÚBLICO

“Vamos a continuar ampliando la contención en el frente costero a través de los gaviones, vamos a seguir con el plan de obras hidráulicas en distintas localidades del Partido de La Costa que se complementan a su vez con el trabajo que hacemos desde las delegaciones”.



“También continuaremos mejorando el espacio público con nuevas calles de asfalto, modernización de plazas e identificación de carteles en acceso a localidades del Partido de La Costa”.



DOBLE CALZADA DE LA RUTA 11

“Apenas asumimos en diciembre mantuvimos una inmediata comunicación con los gobiernos de la Nación y la Provincia para que en tiempo récord se retome la obra y con el tiempo poder llegar a esta actualidad con más de 50 kilómetros de autovía que ya estamos pudiendo transitar. Estamos trabajando para que muy pronto llegue hasta Mar de Ajó, y para que se culmine el tramo entre General Conesa y General Lavalle”.



“Hemos podido concretar las rotondas y los nuevos ingresos a Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes y Lucila del Mar. Y en este momento estamos trabajando en la nueva rotonda de la localidad de San Bernardo hasta donde ya llega actualmente la segunda calzada que en esta etapa va a estar culminando en la localidad de Mar de Ajó”.



PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LOS ACCESOS

“Les quiero decir que este año vamos a asfaltar el ingreso a Nueva Atlantis, que es la Avenida Roldán desde la Ruta 11 hasta Chascomús, lo vamos a hacer”.



“Además también vamos a repavimentar el acceso principal de Costa del Este, la Avenida 2 y también la costanera de la localidad”.



“En Mar del Tuyú vamos a asfaltar el ingreso de la Avenida 94, además repavimentaremos la Avenida 79 de la misma localidad, y vamos a llevar adelante obras hidráulicas y de drenaje en esa zona”.



“En San Clemente habíamos avanzado ya con una primera etapa de cordón cuneta sobre Avenida Naval y este año vamos a realizar el asfalto de esta importante Avenida, que en esta etapa y durante este año, será asfaltada. Vamos a intentar llegar lo máximo posible desde la Terminal de Micros hasta el Club El Porvenir”.



“Además, repavimentar en los interiores de cada ciudad, mejorar la transitabilidad de las calles de arena y continuar con la colocación de luminaria LED, es un trabajo que vamos a seguir en todas las localidades”.



RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL



“Con respecto a la red de agua potable de la localidad de Santa Teresita, los trabajos que estamos llevando adelante y que vamos a llevar, nos van a permitir en esta instancia, en lo inmediato, llegar a todas las canillas sociales con agua potable dispuestas y sumar a la mayor cantidad de escuelas e instituciones estratégicas de la comunidad. Vamos a tratar de extender lo que más podamos y luego tenemos un plan un poco más ambicioso pero quiero darle tiempo”.



“En la localidad de Mar de Ajó, en una tarea en conjunto con ABSA, se están construyendo 20 nuevos pozos de captación para así poder aumentar el caudal de agua de la zona sur del Partido de La Costa. Y con respecto al tema cloacas, vamos a continuar con este trabajo constante y sin pausa. En 2020 hicimos tareas en Mar del Tuyú, hicimos en San Clemente cuando pudimos reactivar nuevamente las obras, para beneficiar a unos 20 mil vecinos. Y ahora ya hemos realizado las presentaciones necesarias en el organismo competente para sumar en esta instancia más cloacas en Las Toninas, Mar de Ajó, San Clemente y también en la localidad de Costa del Este”.



“Quiero empeñar un poco la palabra en este aspecto porque me puse un objetivo claro con esta cuestión y es que durante los próximos cuatro años trabajar para que el Partido de La Costa llegue a ser un municipio con 100% cloacas de punta a punta, de la playa a la ruta.”