El jefe de Emergencia Covid-19 alertó por la posible llegada de una segunda ola

Con el foco puesto en la prevención y los cuidados, el jefe de Emergencia Covid-19 de La Costa, Dr. Marcelo Melgarejo, se refirió a la llegada de la segunda ola del virus y pidió “no bajar los brazos y pensar que esto se está terminando”.

Melgarejo destacó el esfuerzo realizado en el último año, aunque consideró que se deben “reforzar los cuidados”. “Si bien estamos frente a la campaña de vacunación más grande de la historia, este es el tramo donde más tenemos que estar concentrados para que la pandemia no haga estragos en nuestra comunidad”, expresó.

El funcionario insistió en la importancia del lavado de manos, uso de alcohol en gel, uso de tapaboca y el distanciamiento social.

“Muchas de esas consignas todavía no son plenamente cumplidas. Pareciera que el inicio de una nueva etapa haya decretado que la pandemia ha llegado a su fin, nada más alejado de la realidad”, enfatizó Melgarejo.

En la actualidad se puede observar lo que está sucediendo en aquellos países afectados por la segunda ola. “Tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que eso mismo nos puede pasar a nosotros. Sabemos que el mayor riesgo es el contacto persona a persona. Ya sabemos cómo prevenirlo, entonces hagamos uso de esa estrategia porque de lo contrario vamos a volver a enfrentarnos a las mismas escenas del año pasado y la segunda ola va a terminar ocurriendo, pero por una cuestión biológica, natural, ya que cuanto más posibilidades haya de transmitirse de humano a humano, el virus más va a contagiar”, apuntó.

El jefe del Servicio de Emergencia Covid-19 señaló además que aun no se ha vacunado a la cantidad de gente necesaria como para que el virus comience a reducir su circulación. “Eso nos tiene que hacer tomar conciencia de que, por el momento, en la mayoría de los países del mundo, el virus sigue teniendo lugar de transmisión. Por eso las medidas de prevención siguen siendo importantísimas”.

En conferencia de prensa, Melgarejo indicó que a nivel local “seguimos teniendo un número importante de contagios, seguimos transmitiendo el virus y si seguimos infringiendo las conductas sanitarias van a seguir sumando los contagios. No tenemos que bajar los brazos, bajar la guardia y pensar que esto se está terminando. Todo lo contrario, en estos tramos es cuanto más esfuerzos tenemos que hacer para evitar que los contagios aumenten”, detalló.

Otro factor a tener en cuenta es la llegada de los meses más fríos donde “puede llegar a generarse la segunda ola. Todas las enfermedades respiratorias comienzan a expandirse cuando hay frío, la gente empieza a estar encerrada, a estar más tiempo en espacios cerrados. El Covid-19 es un virus respiratorio y se contagia a través del contacto entre personas. Está en nosotros, en nuestros vecinos y vecinas, la posibilidad de terminar la pandemia de la mejor manera”, manifestó.

En la actualidad, el Partido de La Costa tiene la misma cantidad de casos que en el pico máximo de la pandemia que se dio en octubre del año pasado. “Esto nos tiene que alertar porque estamos en una nueva normalidad que requiere un montón de cuidados para no sufrir nuevas restricciones. Todavía no ha llegado la solución al problema. En la medida que no se entienda que tenemos que afrontar los próximos días y semanas de nuestra pandemia con responsabilidad y adoptando las medidas, los casos se van a disparar”, cerró Melgarejo.