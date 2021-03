El Partido de La Costa es el destino más elegido por los turistas

Siguiendo con su discurso en la Sesión Protocolar del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, el intendente Cristian Cardozo, dio detalles sobre esta temporada de verano, ya que desde el 1 de diciembre las 14 localidades del distrito y los 96 kilómetros de playas tranquilas y cuidadas son las más elegidas por el turismo de toda la Argentina para disfrutar de las bondades naturales que ofrece el mar, los bosques, paseos, Parques Temáticos, actividades al aire libre y circuitos gastronómicos, cervecerías artesanales, dulces, cafeterías y alojamiento para descansar en familia.



“Pudimos alcanzar un sueño, un sueño que todos alguna vez pensamos y que creíamos imposible: convertirnos en el destino turístico más elegido del país, el lugar a donde los argentinos quieren ir a descansar y sentirse cuidados. Y nos eligieron a nosotros, nos eligieron al Partido de La Costa”.



“Fuimos el destino turístico durante esta temporada de verano más visitado de toda la República Argentina y eso fue porque también fuimos el destino turístico más cuidado, porque también nos hemos dado un trabajo en comunidad”.



“Este resultado de ser el destino turístico más visitado responde al trabajo que hemos hecho como comunidad cada uno de los costeros y las costeras, sin darnos cuenta durante todo 2020, para tratar de cuidar este lugar que tanto amamos y estas localidades que tanto amamos.”



“Fueron 2.591.102 turistas los que nos visitaron en lo que va de la temporada de verano. Una temporada, sin duda, atípica; una temporada distinta a todas las anteriores y que no se puede comparar con ninguna otra temporada, porque no tuvimos otra temporada en pandemia, porque no tuvimos otra temporada con protocolos, porque no tuvimos otra temporada con aforo”.



EL OPERATIVO SOL A SOL EN LA COSTA



“Ya que estamos hablando de seguridad, hacer un apartado para expresar un agradecimiento al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que ni bien comenzamos a pensar en la temporada nos recibió allí en Puente 12, recuerdo que me había llevado en aquel momento la carpeta de todos los intendentes de la región, de la zona atlántica, para comenzar a hablar sobre el Operativo Sol, que no quería que nos suceda lo mismo que nos había sucedido la vez pasada, que habíamos llegado siempre muy sobre la hora”.



“Ahí comenzamos a delinear este operativo que nos permitió al Partido de La Costa y a todos los municipios del corredor atlántico tener por primera vez en la historia cuatros de meses de refuerzo en seguridad”.



“Y además, por primera vez, también aquí en el Partido de La Costa, casi triplicar la cantidad de vehículos destinados al patrullaje en otras localidades durante el Operativo de Sol a Sol, en este caso, porque así fue el nombre durante este verano, así que quiero agradecerle al ministro como así también a cada uno de los intendentes por el trabajo conjunto para delinear un buen operativo De Sol a Sol como tuvimos en todos los municipios de los distintos partidos políticos”.