En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Cristian brindó un mensaje a familiares de detenidos y desaparecidos

En el marco de la presentación de la nueva Casa de la Cultura y la Memoria del Partido de La Costa, el intendente Cristian Cardozo brindó un sentido mensaje a la comunidad y a los familiares de detenidos y desaparecidos por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



El mandatario local se hizo presente a través de un video que se proyectó en el acto de inauguración del nuevo espacio en Mar del Tuyú, donde explicó que motivos de agenda impidieron su asistencia al encuentro. “Les enviamos este saludo y este video para acompañarles, para estar junto a todos ustedes en este 24 de Marzo, no puedo estar en la presencialidad porque estoy viajando en este momento hacia San Juan, en donde estaré reunido con el gobernador Sergio Uñac por distintos temas de agenda que tienen que ver con el Partido de La Costa y que tienen que ver con la Provincia de San Juan”, contó el jefe comunal.



Y continuó en sus palabras: “Queríamos estar presentes y enviarles este saludo, reafirmar desde La Costa el nunca más, reafirmar este nunca más sólido, este nunca más determinante, un nunca más que no da lugar a los sinvergüenzas, un nunca más que no da lugar a los genocidas, un nunca más que tampoco da lugar a nadie que haya apoyado esta atrocidad y un nunca más que no calla, que nace con una fuerza demoledora porque nace de lo más profundo de nuestros corazones, así que en La Costa decimos que no hay lugar para los genocidas, que no hay lugar para el engaño, que no hay lugar para la complicidad, que no hay lugar y que no lo habrá nunca”.



“El mayor anhelo es que encuentren en este nuevo espacio que hoy estamos presentando, que hoy estamos inaugurando, que estamos entregando a la comunidad, un lugar de encuentro, de abrazos, un lugar de reflexión, así que entregarlo, dárselo a todos ustedes para que puedan aprovecharlo, porque quizás solamente va a ser un espacio, una infraestructura, un lugar más, porque su hogar, su verdadero hogar, está cada una de las localidades que integran este hermoso Partido de La Costa”, completó el ejecutivo local en este video dedicado a las familias costeras de detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.



La Casa de la Cultura y la Memoria se encuentra en la calle 4 y 69 de Mar del Tuyú y ofrecerá a la comunidad un archivo histórico, muestras y exposiciones alusivas a la fecha que hoy 24 de Marzo se conmemora en todo el país.