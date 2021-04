Actividades al aire libre y estrenos de cine para disfrutar en el Partido de La Costa

Durante el fin de semana se podrá disfrutar de las propuestas de actividades al aire libre que ofrece la Municipalidad de La Costa a los vecinos, vecinas y visitantes.



Además de las bondades naturales de playa, mar y bosques, que se pueden encontrar a lo largo de las 14 localidades y los 96 kilómetros de frente costero, hay distintas actividades para disfrutar de forma saludable haciendo ejercicio y en pleno contacto con la naturaleza.



También se suman para toda la familia los estrenos de las salas de cine de San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó, bajo los correspondientes protocolos de cuidados sanitarios.



VIERNES 16



SAN CLEMENTE



-Cicloturismo

A las 17.00 en la Oficina de Turismo, ubicada en Talas del Tuyú y XV.



-Película “Película Mortal Kombat”

A las 17.30 y a las 21.00 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.30 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



SANTA TERESITA



-Cicloturismo

A las 17.00 en el Parador Municipal, ubicado en Costanera y calle 35.



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



COSTA DEL ESTE



-Cicloturismo

A las 17.00 en la Oficina de Turismo, ubicada en Los Pensamientos 376.



SAN BERNARDO



-Cicloturismo

A las 17.00 en el Parador municipal, ubicado en Costanera y Zuviría.



-Película “Raya y el último dragón”

A las 17.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 18.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Mortal Kombat”

A las 19.30 y 21.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.00 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



MAR DE AJÓ



-Película “Raya y el último dragón”

A las 18.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Tom y Jerry”

A las 20.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.45 en Cine California (Yrigoyen 18).



SÁBADO 17



SAN CLEMENTE



-Cicloturismo

A las 09.00 y a las 17.00 en la Oficina de Turismo, ubicada en Talas del Tuyú y XV.



-Película “Película Mortal Kombat”

A las 17.30 y a las 21.00 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.30 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



SANTA TERESITA



-Cicloturismo

A las 09.00 en el Parador Municipal, ubicado en Costanera y calle 35.



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



COSTA DEL ESTE



-Cicloturismo

A las 09.00 y a las 17.00 en la Oficina de Turismo, ubicada en Los Pensamientos 376.



SAN BERNARDO



-Cicloturismo

A las 09.00 y a las 17.00 en el Parador municipal, ubicado en Costanera y Zuviría.



– Clases de yoga

A las 10.00 en el Parador municipal, ubicado en Costanera y Zuviría.



-Película “Raya y el último dragón”

A las 17.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 18.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Mortal Kombat”

A las 19.30 y 21.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.00 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



MAR DE AJÓ



-Película “Raya y el último dragón”

A las 18.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Tom y Jerry”

A las 20.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.45 en Cine California (Yrigoyen 18).



DOMINGO 18



SAN CLEMENTE



-Película “Película Mortal Kombat”

A las 17.30 y a las 21.00 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.30 en Cine Gran Tuyú (Avenida San Martín 181).



SANTA TERESITA



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en el Cine Yanel (Avenida 32 N° 343).



SAN BERNARDO



-Película “Raya y el último dragón”

A las 17.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 18.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “Mortal Kombat”

A las 19.30 y 21.30 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.00 en Cine Arenas (Chiozza 1774).



MAR DE AJÓ



-Película “Raya y el último dragón”

A las 18.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Godzilla vs. Kong”

A las 19.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Tom y Jerry”

A las 20.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “Mortal Kombat”

A las 21.00 en Cine California (Yrigoyen 18).



-Película “En guerra con mi abuelo”

A las 21.45 en Cine California (Yrigoyen 18).