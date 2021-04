Análisis de la situación epidemiológica en el Partido de La Costa

Frente al incremento de casos de Covid-19 que se registra en el país, el secretario de Salud, Marcelo Melgarejo, brindó una conferencia de prensa en el Espacio Multicultural de San Bernardo donde analizó la situación epidemiológica y sanitaria del distrito y llamó a actuar con responsabilidad individual y colectiva.



EL AUMENTO DE CASOS EN LA REGIÓN

“Estamos ante una crecida sostenida de casos activos de Covid -19 en toda nuestra región. Esta es una realidad acorde a lo que está sucediendo tanto a nivel provincial como nacional. Nuestra región sanitaria VIII no es la excepción y estamos con un crecimiento sostenido de casos. Lejos de ir disminuyendo o estabilizándose, los casos se han mantenido en un nivel y han empezado a ascender, por eso es importante tomar una serie de decisiones que hagan poder enfrentar la pandemia”, comenzó el funcionario en su exposición.



LA RESTRICCIÓN EN LA CIRCULACIÓN

“La vacunación, como hemos dicho ya en otras oportunidades, es un inicio del combate contra la pandemia. Es un paso inicial y fundamental en toda estrategia sanitaria para poder empezar a derrotar a este coronavirus, pero no es la única herramienta”, recalcó haciendo referencia a las medidas de prevención vinculadas al comportamiento comunitario.



“Nuestra municipalidad se encuentra en este momento en Fase 4, esto nos impone algunas normativas de comportamiento tanto a nivel comunitario como tanto a nivel formal, por el momento lo que se ha pensado en restringir es fundamentalmente la circulación después de determinado horario, esto también es en consonancia con lo que se ha anunciado en Provincia”.



MENOS CIRCULACIÓN PARA DESALENTAR LAS REUNIONES SOCIALES

Es importante tener en cuenta de que a lo que se apunta es a disminuir la circulación de personas y por lo tanto a desalentar lo que ha sido el flagelo más importante al momento del contagio por Covid-19 tanto en nuestro distrito como en el resto de los lugares del país que es la reunión social.



“Estamos viendo que muchos núcleos familiares, muchos núcleos de personas de parentesco de primer y segundo grado se han contagiado a punto de partida de las reuniones sociales y de las reuniones familiares”, explicó Melgarejo diferenciando la situación de la actividad gastronómica y comercial que demostró tras el desarrollo de la temporada no impactar significativamente en la crecida de casos de Covid-19.



Y pormenorizó: “Cuando se habla de reuniones hasta 10 personas se habla bajo circunstancias de protocolo, esto significa distanciamiento social, uso de tapabocas, en lo posible espacios con ventilación cruzada, ventanas abiertas, que no sean espacios cerrados o que sea al aire libre”.



“Sabemos muy bien el contacto estrecho, la falta de distanciamiento social, el no uso de protocolos fundamentales como son el no uso de tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos, la permanencia en espacios cerrados ha sido determinante al momento de contagios en el seno de nuestra comunidad”.



EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

“Nuestro Intendente ha puesto todas las herramientas a nuestra disposición para poder enfrentar esta situación epidemiológica con los recursos necesarios y sabemos muy bien que un sistema de salud sólido es fundamental para enfrentar una situación como la que vivimos, una pandemia que ha hecho estragos en los sistemas de salud más sólidos de todo el mundo, en lugares tan diversos como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, todos sistemas de salud sólidos en países centrales”, consideró.



“Hemos tenido la posibilidad en todo este año de poder incrementar la capacidad de respuesta a la atención, tanto en el número de camas, hemos ampliado en 62 camas la capacidad de respuesta en internación para poder atender al paciente Covid, pero también al no Covid”, explicó.



Y agregó: “Hemos llegado a un número de camas de terapia intensiva que para nuestro distrito, para nuestra comunidad es un número más que satisfactorio respecto de la cantidad de habitantes que tenemos. Hemos llegado a ampliar la capacidad operativa de la Terapia Intensiva. Al momento actual hemos logrado adecuar la cantidad de respiradores de última generación que tenemos disponibles para la atención de los pacientes internados en Terapia Intensiva”.



“Nosotros podemos ofrecer un montón de recursos estratégicos a nivel de tecnología y a nivel de recurso humano y recurso estructural, pero no queremos usarlo, no queremos tener que llegar a habilitar las 22 camas nuevas de terapia intensiva que tenemos disponibles, abocar el recurso disponible en enfermería y médico para el uso en la terapia intensiva de las 22 camas y los 22 respiradores”, señaló el secretario de Salud.



LOS CUIDADOS PREVENTIVOS, LA CLAVE

“En la medida que nosotros extrememos los cuidados, en la medida que nosotros sepamos que haciendo esto, usando el tapaboca, teniendo el alcohol en gel y lavándose las manos y teniendo el ambiente ventilado vamos a poder empezar a enfrentar esta pandemia y tratar de aplanar el número de casos”, afirmó.



“Sabemos que nuevamente vamos a atravesar un periodo de contagios, que es inevitable debido a la circulación viral, pero está en nuestras manos el poder evitar esa gran crecida de contagios para que nosotros no tengamos que vernos en la obligación de usar nuestro sistema y nuestros recursos de salud al 100%”, expresó Melgarejo.



EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN, PÚBLICO, GRATUITO Y OPTATIVO

“No tenemos que pensar que la vacuna nos evita contagiarnos, lo que evita es que tengamos complicaciones graves y que tengamos la enfermedad grave, pero nos vamos a contagiar igual y vamos a ser agentes de transmisión, por eso es importante saber que en La Costa el Plan de Vacunación también se está llevando adelante con éxito. Llevamos vacunadas más de 7 mil personas, con este nuevo ingreso de 2.200 vacunas esta semana hemos podido seguir con el plan hacia los vecinos y vecinas que se encuentran dentro de los grupos con factores de riesgo”, detalló.



LOS TESTEOS Y LOS CASOS DE COVID-19 EN EL PARTIDO DE LA COSTA

“Llevamos 10 mil testeos hechos desde el inicio de la pandemia. En este momento hemos pasado la barrera de los 200 casos activos y esto nos tiene que servir de alarma para saber que nosotros podemos empezar a aplanar esta curva de crecimiento si tomamos conciencia”, completó Melgarejo.