Comenzaron los talleres virtuales para adultos y adultas mayores

Con una masiva convocatoria de inscriptos comenzaron el lunes 5 de abril los talleres virtuales para adultos y adultas mayores que ofrece la Municipalidad de La Costa a través de su sitio web www.lacosta.gob.ar.

Las propuestas se enmarcan en el Programa de Prevención Integral para Adultos Mayores (PPIAM), impulsado desde la gestión del intendente Cristian Cardozo.

Los nuevos talleres virtuales buscan mantener activos y conectados a los adultos y adultas mayores del Partido de La Costa.

Estas son las opciones, previa inscripción vía web de La Costa, con los días establecidos de comienzo de los talleres:

Taller de Nutrición

Destinado a mayores de 60 años, interesados en conocer formas de alimentación saludable para personas con y/o sin patologías.

Inicio: lunes 5 de abril.

Cursada virtual: Todos los lunes de 16.00 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docentes: A cargo de la Lic. Ayelén Crippa.

Taller de huerta ecológica

Se desarrollarán temáticas de interés ambiental, producción, sustentabilidad y sostenibilidad.

Inicio: lunes 5 de abril.

Cursada virtual: Todos los lunes de 11.00 a 12.30 por plataforma Zoom.

Docentes: A cargo de Docentes de la Dirección de Desarrollo sostenible.

Taller de memoria

Taller para mejorar la memoria y estimular las distintas funciones cognitivas.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 16 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. María Laura Fuentes.

Taller Cre-Arte

Se realizarán encuentros para potenciar la creatividad y generar mayores niveles de bienestar personal.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 18.00 a 19.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Stella Maris Laurenzano.

Taller Mayores conectados

Se brindarán herramientas para el manejo de redes y dispositivos móviles.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 11.00 a 12.30 por plataforma Zoom.

Docente: Ariel Maxit.



Taller Radio AM

Se realizarán encuentros virtuales para que los participantes puedan conocer el mundo radial, la locución y además de que se los impulsará a conducir su propio programa.

Inicio: miércoles 7 de abril.

Cursada virtual: Todos los miércoles de 10.00 a 12.00 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Marita Régolo



Taller Movimiento Mayor

En estos encuentros virtuales se fomentará el ejercicio físico.

Inicio: miércoles 7 de abril.

Cursada virtual: Todos los miércoles de 18.00 a 19.30 por plataforma Zoom.

Docente: Prof. Gustavo Peralta.



Taller Radio teatro AM

En cada encuentro se fomentará la práctica de los diversos modos de utilización de la palabra en el relato de ficción: la narración, el diálogo, el monólogo, etc.

Inicio: jueves 8 de abril

Cursada virtual: Todos los jueves de 10.00 a 12.00 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Marita Régolo.



Equilibrio Mayor II

Se realizarán encuentros para poner en práctica actividades que mejoren el bienestar emocional: manejo de estrés, ansiedad, estado de ánimo, etc.

Inicio: viernes 9 de abril.

Cursada virtual: Todos los viernes de 16 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. María Laura Fuentes.