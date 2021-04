El Partido de La Costa conmemoró el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas con un acto central en la Plaza Malvinas Argentinas de Las Toninas que encabezó el intendente Cristian Cardozo, acompañado por ex combatientes y familiares de los soldados costeros que perdieron la vida en el conflicto bélico de 1982.

La jornada de homenaje comenzó en el monumento a Héctor Dufrechou, el marinero fallecido en Malvinas, ubicado en Mar de Ajó, y continuó en Santa Teresita, donde se rindió homenaje al soldado Aldo Omar Ferreyra en el Polideportivo de la localidad, que lleva su nombre. También en Santa Teresita se colocó una ofrenda floral en la Plaza del Niño Jesús, en memoria del soldado José Luis Rodríguez.

Luego se desarrolló el acto principal que por motivos de prevención sanitaria en el marco de la pandemia solo contó con la presencia de veteranos, familiares de caídos y medios de comunicación que transmitieron en vivo el homenaje para que la comunidad participe desde su hogar. Además, estuvo acompañando el encuentro la senadora provincial Gabriela Demaría.

Cristian brindó un discurso donde recordó las charlas que mantuvo con veteranos y su viaje a las Islas Malvinas para describir la valentía de aquellos hombres y mujeres que hace 39 años pusieron el cuerpo a la guerra por la soberanía de derechos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Asimismo, el jefe comunal dedicó unas palabras para los familiares de quienes combatieron y realizó un repaso por las políticas públicas planteadas por el presidente Alberto Fernández en relación a la causa Malvinas.

“La sociedad argentina todavía tiene deudas con sus veteranos y ex combatientes porque ellos pelearon por todos nosotros, porque ellos lucharon por nuestra soberanía, y argentinos, argentinas, costeros, costeras, vecinos: ellos deben ocupar el lugar que merecen, reconocerlos una vez más y acompañar a cada uno de los familiares que tuvieron que sufrir la pérdida de un ser querido”, destacó Cristian, que estuvo acompañado en su discurso por Juana, madre de Aldo Omar Ferreyra.

“Las Malvinas fueron son y serán argentinas, y en esa lucha estaremos siempre aportando desde el lugar que nos toque, estando al lado de los héroes, estando al lado de ustedes con todas las herramientas que sean necesarias, estar al lado de los familiares de los caídos pero con el más profundo respeto, admiración y eterno orgullo”, completó el ejecutivo local dando cierre a su discurso por este 2 de abril.

Durante el acto también tomó la palabra el ex combatiente Luis Deluqui. “La esperanza de una Nación está en su propia capacidad de revelarse ante el invasor. Hoy con orgullo conmemoramos el 2 de Abril como aquel regreso de nuestras Islas a nuestra Patria. Recordar que un día como hoy se recuperaron para todos los argentinos y sentimos el orgullo de ver flamear nuestra bandera sobre la turba malvinera”, expresó.

“A 39 años de lucha no nos cansamos y seguiremos luchando mientras tengamos fuerzas, pero no debemos sentir que estamos solos, continuar nuestra lucha cuando ya no estemos. De no ser así, los 632 que dejaron su vida en las Islas lo habrán hecho en vano”, reflexionó el ex combatiente llamando a mantener siempre viva la memoria de los héroes de Malvinas.