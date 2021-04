La Municipalidad de General Lavalle ganó un premio internacional por el “Proyecto de Minimización de Residuos”

Se trata de una iniciativa del Área de Producción del municipio a cargo del Ingeniero Nicolás J. González Busai, quien participó de un curso de 3 meses para Intercambio de Experiencias Locales sobre Gestión Integral de Residuos, organizado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC).

Durante el curso de Intercambio de Experiencias Locales, surgió la apertura de una convocatoria para presentar “Estrategias Municipales de Minimización de Residuos” en donde participó el Director de Producción González Busai , representando a la Municipalidad de General Lavalle y junto a otros Municipios de todo el país.

De este modo, presentó el “Programa de compostaje in situ” mediante un instructivo teórico-práctico de educación ambiental de 8 páginas, simples y fáciles de aplicar porque tienen la virtud de emular los conceptos de la naturaleza.

La estrategia busca reducir los residuos orgánicos desde el lugar que se generan, disminuir la contaminación cruzada por lixiviados hacia los materiales reciclables y con ello disminuir también el consumo de agua, y a su vez nos permite obtener a través del compostaje un producto útil para incorporar al suelo para mejorar el intercambio gaseoso, la retención de agua, la fertilidad del mismo, y consecuentemente nos permite mejorar el rendimiento de las plantas (en huertas, frutales, aromáticas, florales, arbustos, forestales, etc.).

Ya en el mes de octubre de 2020, se recibió la noticia de que el proyecto presentado salió beneficiado como ganador de un premio internacional de 1.000 U$S (mil dólares) proveniente de Fundación Vida Silvestre Argentina, a través de un convenio de enmiendas con One Planet Cities (OPC) 2019-2020 promovido por World Wide Fund For Nature (WWF).