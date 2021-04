“Los nuevos mutantes” llega a las salas del Partido de La Costa

Se estrena en las salas de cine del Partido de La Costa la película “Los nuevos mutantes”, la historia de cinco jóvenes mutantes retenidos contra su voluntad en una instalación secreta, que luchan por escapar de sus pecados cometidos en el pasado.

Además, continúa en cartelera “Godzilla vs Kong” y el último estreno de Disney “Raya y el último dragón”. Todas las salas del Partido de La Costa cumplen con el protocolo sanitario dentro de lo establecido por la pandemia de Coronavirus.



A continuación, los días y horarios desde mañana jueves 1 al domingo 4 de abril:



SAN CLEMENTE



Cine Gran Tuyú

(Avenida San Martín 181)





Viernes 2

Raya y el último dragón: 18.30

Godzilla vs. Kong: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.30



Sábado 3

Raya y el último dragón: 18.30

Godzilla vs. Kong: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.30



Domingo 4

Raya y el último dragón: 18.30

Godzilla vs. Kong: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.30



SANTA TERESITA



Cine Yanel

Avenida 32 N ° 343



Viernes 2

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



Sábado 3

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



Domingo 4

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



SAN BERNARDO



Cine Arenas

Chiozza 1774



Sala II



Viernes 2

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



Sábado 3

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



Domingo 4

Raya y el último dragón: 18.00

Godzilla vs. Kong: 20.00

Los nuevos mutantes: 22.30



MAR DE AJÓ



Cine California

Yrigoyen 18



Sala I

Viernes 2

Godzilla vs. Kong: 19.00 y 22.00



Sábado 3

Godzilla vs. Kong: 19.00 y 22.00



Domingo 4

Godzilla vs. Kong: 19.00 y 22.00



Sala II

Viernes 2

Raya y el último dragón: 18.30

Tom y Jerry: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.15



Sábado 3

Raya y el último dragón: 18.30

Tom y Jerry: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.15



Domingo 4

Raya y el último dragón: 18.30

Tom y Jerry: 20.30

Los nuevos mutantes: 22.15