Se renuevan las carteleras de los cines

Llega a las salas de cine del Partido de La Costa el film de acción “Mortal Kombat”, basado en la exitosa franquicia de videojuegos; mientras que también se podrá disfrutar de la comedia para toda la familia: “En guerra con mi abuelo”.



Además, continúan en cartelera los éxitos de taquilla “Godzilla vs. Kong” y “Raya y el último dragón”.



Se recuerda a los vecinos y vecinas que todas las salas del Partido de La Costa cumplen con el protocolo sanitario dentro de lo establecido por la pandemia del Coronavirus.



A continuación, el detalle de los días y horarios desde hoy jueves 15 al domingo 18 de abril:



SAN CLEMENTE

Cine Gran Tuyú

(Avenida San Martín 181)



Jueves 15

Mortal Kombat: 17.30 y 21.30

Godzilla vs. Kong: 19.30



Viernes 16

Mortal Kombat: 17.30 y 21.30

Godzilla vs. Kong: 19.30



Sábado 17

Mortal Kombat: 17.30 y 21.30

Godzilla vs. Kong: 19.30



Domingo 18

Mortal Kombat: 17.30 y 21.30

Godzilla vs. Kong: 19.30



SANTA TERESITA

Cine Yanel

Avenida 32 N ° 343



Jueves 15

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Viernes 16

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Sábado 17

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Domingo 18

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



SAN BERNARDO

Cine Arenas

Chiozza 1774



Sala I

Jueves 15

Godzilla v. Kong: 18.30

En guerra con mi abuelo: 21.00



Viernes 16

Godzilla v. Kong: 18.30

En guerra con mi abuelo: 21.00



Sábado 17

Godzilla v. Kong: 18.30

En guerra con mi abuelo: 21.00



Domingo 18

Godzilla v. Kong: 18.30

En guerra con mi abuelo: 21.00



Sala II

Jueves 15

Raya y el último dragón: 17.30

Mortal Kombat: 19.30 y 21.30



Viernes 16

Raya y el último dragón: 17.30

Mortal Kombat: 19.30 y 21.30



Sábado 17

Raya y el último dragón: 17.30

Mortal Kombat: 19.30 y 21.30



Domingo 18

Raya y el último dragón: 17.30

Mortal Kombat: 19.30 y 21.30



MAR DE AJÓ

Cine California

Yrigoyen 18



Sala I

Jueves 15

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Viernes 16

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Sábado 17

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Domingo 18

Godzilla vs. Kong: 19.00

Mortal Kombat: 21.00



Sala II

Jueves 15

Raya y el último dragón: 18.00

Tom y Jerry: 20.00

En guerra con mi abuelo: 21.45



Viernes 16

Raya y el último dragón: 18.00

Tom y Jerry: 20.00

En guerra con mi abuelo: 21.45



Sábado 17

Raya y el último dragón: 18.00

Tom y Jerry: 20.00

En guerra con mi abuelo: 21.45



Domingo 18

Raya y el último dragón: 18.00

Tom y Jerry: 20.00

En guerra con mi abuelo: 21.45