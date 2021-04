Situación epidemiológica del Partido de La Costa

En el marco de una conferencia de prensa que se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de La Costa, el secretario de Salud, Marcelo Melgarejo, brindó un nuevo informe sobre la situación epidemiológica en el distrito, donde profundizó en los tres pilares sobre los que se despliega la estrategia sanitaria local: fortalecimiento del sistema de salud, campaña de vacunación y prevención respecto a los cuidados personales.



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD: MÁS CAMAS PARA LA INTERNACIÓN

Sobre las incorporaciones que se realizaron por pedido del intendente Cristian Cardozo en el centro de referencia de pacientes Covid-19, Melgarejo explicó: “Se ha habilitado un nuevo sector de camas Covid y se ha reformado la circulación y la disponibilidad de camas de guardia para Covid aumentando desde hoy la capacidad en el Hospital de Mar de Ajó a 17 nuevas camas”. De esta manera, sumado el sector privado de salud, el distrito contará con 29 nuevas camas destinadas a pacientes que contraigan el virus.



En este sentido, Melgarejo agregó: “A su vez, el Hospital Modular se encuentra en condiciones de prestar servicios de internación para pacientes de Covid leves que requieran observación y eventual seguimiento ante la aparición de cualquier síntoma que requiera vigilancia institucional. Esto nos permite ampliar en un 50% la disponibilidad de camas en el Partido de La Costa para la atención de la pandemia”.



El funcionario puso en contexto la incorporación de nuevo equipamiento advirtiendo un aumento en los casos confirmados, que a la fecha comprenden 339 casos activos y una ocupación de camas del 90 por ciento. Ahora con las nuevas camas que se suman este porcentaje baja considerablemente en el Partido de La Costa. Además, Melgarejo remarcó que el incremento de casos es una situación que afecta tanto al país, como a la provincia de Buenos Aires y a la región Atlántica.



En esa línea, el funcionario también marcó la importancia de que el distrito ya esté procesando muestras sin necesidad de trasladarlas a otro destino. “La capacidad de diagnóstico en nuestro Partido de La Costa ha aumentado debido a la nueva realidad, que es el procesamiento de las muestras de PCR en nuestra localidad y que no tienen que viajar hacia Mar del Plata. Esto nos facilita tanto la rapidez del diagnóstico como en la posibilidad de seguimiento”, valoró.



LA VACUNACIÓN: AVANZA LA CAMPAÑA Y SE SUMAN POSTAS NUEVAS EN SANTA TERESITA Y MAR DE AJÓ

“Por gestión de nuestro intendente, sumamente necesarias y oportunas, hemos logrado habilitar la posta sanitaria de vacunación de la localidad de Mar de Ajó. Esto implica que se suma la localidad Mar de Ajó en el Polideportivo Villa Clelia como nuevo punto de vacunación”, comunicó Melgarejo, quien remarcó que además de dar mayor comodidad para el acceso a la vacuna, implica mayor distribución de vacunas al distrito.



En relación a la llegada de las vacunas, el funcionario informó: “Se encuentran próximas arribar en el día de mañana sábado 2.400 dosis de Sputnik V, con lo cual estaremos ya prontamente a superar los 10.000 vacunados y vacunadas en nuestro Partido de La Costa”.

Con la nueva incorporación de una posta de vacunación, los centros quedarán ubicados en San Clemente (Centro Cultural), Santa Teresita (Polideportivo del barrio Las Quintas) y Mar de Ajó (Polideportivo de Villa Clelia).



Asimismo, el titular de la cartera de Salud Municipal, indicó: “Tenemos aproximadamente 36.000 inscriptos en el Partido de La Costa, de los cuales ya en la próxima semana vamos a estar vacunando cerca del 35% y más del 70% de los pacientes objetivo o en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, vale recordar que el Gobierno de la Provincia asigna los turnos de vacunación y que los notifica a través del correo electrónico consignado o bien a través de la aplicación VacunatePBA.



PREVENCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS

“Si no nos cuidamos, si no tomamos conciencia, si hacemos de cuenta que está todo bien y seguimos con actividades habituales que no son actividades en tiempos de pandemia, los contagios van a seguir”, alertó Melgarejo, quien prosiguió en su informe describiendo las medidas preventivas necesarias para mantener los cuidados sanitarios.



“Cuando hablamos de tapabocas, hablamos de tapa boca nariz durante todo el momento que uno permanezca en espacios compartidos. Cuando hablamos de distanciamiento, hablamos de 2 metros para que las gotículas de saliva no contagien a nuestra población, a nuestro compañero o a nuestro prójimo que esté cerca. Cuando hablamos de higiene de manos, hablamos de lavado de manos continuo y hablamos de alcohol en gel antes de cada contacto con superficies o cualquier contacto que nosotros tengamos con algo que no sea de habitual manipulación nuestra”, pormenorizó Melgarejo.



“Les garantizo que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo con el respaldo suficiente de nuestro intendente y todo su gabinete para que la administración de la pandemia nos permita llegar lo más rápido posible a fin de esta pesadilla de la mejor manera posible”, completó el funcionario quien a lo largo de sus palabras reconoció el enorme trabajo que lleva adelante todo el personal de salud desde hace casi 14 meses.