Tres nuevas Médicas Pediatras se suman al Sistema de Salud Municipal

Con el objetivo de continuar trabajando para mejorar la atención sanitaria en el distrito, el sistema de salud público del Partido de La Costa incorporó tres nuevas Médicas especialistas en Pediatría que atienden en los Hospitales Municipales y Centros de Atención Primaria de la Salud.



Las nuevas profesionales eligieron venir a vivir al Partido de La Costa. Cada una de ellas trabajaron en los últimos años en reconocidos Hospitales, como el Posadas y el Garrahan. A su vez, eligieron mudarse junto a sus familias para desarrollarse en el Partido de La Costa y en busca también de tranquilidad y una mejor calidad de vida.



Laura Peralta es una de las Pediatras que ya está trabajando en el Partido de La Costa: “Con la idea de cambiar de estilo de vida decidí, después de 20 años de trabajo en el Hospital Garrahan, mudarme a San Bernardo. Me formé en el Garrahan, fui residente de ese hospital, Jefa se residentes, trabajé como médica de planta en el Hospital de día Oncológico durante 8 años y después en la sala de internación”, contó la doctora Peralta.



“Ser mamá te ayuda a entender y ponerse mucho en el lugar de esos papás, lo que les pasa, lo que sienten, lo que necesitan. Creo en la salud pública y es importante hacer todo lo que más se pueda por los pacientes”, remarcó quien residía en el barrio porteño de Villa Devoto.



Otra de las médicas que sumó la gestión del intendente Cristian Cardozo es Cecilia Bouquet, que a su vez es especialista en Nutrición y Diabetes Infantil. “Estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí como médica, hice mi residencia en el Hospital Vélez Sarsfield que es un hospital general. Estudié en el Hospital Posadas, hice mi beca de Nutrición y Diabetes Infantil. Y trabajé tanto en el hospital como en el sector privado”, señaló Bouquet.



Además, remarcó que está feliz con su decisión de elegir venir a vivir al Partido de La Costa: “Queríamos estar más tranquilos, que los chicos crezcan en un ambiente más libre, que puedan salir a la calle, en barrios tranquilos, más en contacto con la naturaleza”, manifestó también.



Por su parte, Paula Alves Maltes estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires y después desarrolló la especialidad de Pediatría en el Hospital Posadas. “Venir al Partido de La Costa fue una decisión que tomamos con mi marido. Lo que busco en el Hospital de Mar de Ajó y en el Partido de La Costa es abocarme principalmente a lo que es la atención primaria de la salud, que es lo que me apasiona. Y también, en cuanto a mi cargo, lo que es la formación de nuevos pediatras que estén cubriendo las necesidades de nuestra población”, contó la doctora que también llega desde Buenos Aires.



El sistema de Salud municipal del Partido de La Costa cuenta con los Hospitales de Mar de Ajó, Santa Teresita y Mar de Ajó más el Hospital Modular ubicado en San Bernardo y los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud, ubicados en las localidades del distrito.



En el último tiempo, además de mejorar la infraestructura sanitaria, su sumó equipamiento y hoy el sistema de salud del Partido de La Costa cuenta con un total de 62 camas de atención médica. Para la Red de Emergencia Covid se incorporaron 35 personas a los equipos médicos y de enfermería. Además, se pasó de tener 5 a 30 respiradores, se amplió la infraestructura de anillos de oxígeno; mientras que el Hospital de Mar de Ajó fue equipado como un Centro de Tratamiento especializado en patologías respiratorias con tecnología de última generación.