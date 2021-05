Cardozo encabezó el acto por el 211° Aniversario de la Revolución de Mayo

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, encabezó el acto oficial por el 211º Aniversario de la Revolución de Mayo, desde el Centro de Vacunación contra el Covid-19 que funciona en el Centro Cultural de San Clemente en una conmemoración especial sin vecinos y vecinas, dado el contexto epidemiológico que está atravesando toda la República Argentina. El evento fue transmitido en vivo por las redes sociales y los canales de Youtube de la Municipalidad de La Costa y del intendente.



“El legado más grande que nos han dejado nuestros patriotas han sido valores fuertes que tienen que ver con el compromiso, con la valentía, pero fundamentalmente con la solidaridad, con el amor y el cuidado del otro”, destacó en su discurso Cristian, acompañado por el diputado provincial, Juan Pablo de Jesús; y la senadora provincial, Gabriela Demaría.



Y en esa línea, el jefe comunal realizó un paralelismo entre el compromiso de aquel primer gobierno patrio y la solidaridad de nuestra comunidad ante la difícil situación que atraviesa la Argentina, ocasionada por la pandemia del Covid-19 que acecha a todo el mundo.



“Hoy más que nunca somos compatriotas y nuestro objetivo como comunidad es también cuidarnos mucho. Hoy hacer Patria es también cuidar a nuestras familias, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros compañeros de trabajo. Hoy hacer Patria es proteger las burbujas familiares porque si hay algo que como comunidad tenemos que tener claro es que el virus ya no solo ataca a los adultos mayores, sino que está atacando a toda la familia, y golpea muy fuerte también a los más jóvenes”, subrayó el intendente.



A su vez, Cristian aprovechó la oportunidad para agradecer “a los que todos los días nos cuidan, a los trabajadores y trabajadoras de la Salud, que están haciendo un esfuerzo denodado para garantizar los servicios sanitarios municipales aquí en el Partido de La Costa con un esfuerzo de toda la comunidad. Agradecer también a las familias, a los niños y las niñas que desde casa siguen con su tarea escolar para cumplir con este aislamiento, y a los y las docentes que están llevando adelante un desafío enorme. Agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de todos los rubros esenciales. Agradecerles y pedirles que no bajen la guardia en sus lugares de trabajo porque hoy son clave en las medidas de protección que llevamos adelante”, enfatizó con emoción y gratitud hacia la comunidad toda.



También el jefe comunal costero hizo referencia a la elección del Centro de Vacunación de San Clemente como lugar para celebrar el acto protocolar: “Estar acá, en este lugar, es todo un símbolo porque en la vacunación radica la esperanza, en la vacunación tenemos el mañana, el saber que, si hoy estamos juntos, somos solidarios y nos cuidamos entre todos, vamos a salir adelante y de eso no tenemos que tener ninguna duda porque si hay algo que sabemos, no sólo los argentinos sino también los costeros, es que cuando nos unimos alcanzamos los sueños más bonitos y los sueños más grandes”, explicó Cardozo en su discurso.



Respecto a la vacunación que sigue a toda marcha en el Partido de La Costa, el intendente contó que “ya llevamos 25.618 dosis aplicadas de las 41 mil personas inscriptas, solo en el último mes aplicamos 15 mil vacunas, lo que demuestra que no solo el plan de vacunación no se detiene sino que además avanza con firmeza”, y adelantó a toda la comunidad que “esta madrugada de 25 de mayo partió otro vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Rusia a buscar más vacunas Sputnik V, mientras que ayer lunes han llegado más de 1.600.000 dosis de diferentes vacunas a la República Argentina”.