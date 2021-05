Detalles de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en La Costa

El secretario de Salud de la Municipalidad de La Costa, Dr. Marcelo Melgarejo, brindó detalles de cómo se está llevando adelante la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el distrito, donde ya se aplicaron 16.200 dosis entre alrededor de 40 mil inscriptos en el plan de vacunación más importante de la historia.



“La vacunación es uno de los pilares del combate contra esta pandemia y es el primer gran paso para empezar a resolverlo”, subrayó Melgarejo.



“Llevamos un excelente promedio de vacunación”, contó sobre el 73% de la población objetivo del Partido de La Costa que ya fue vacunada. “En este momento la vacunación de la población mayor de 70 años ya está con un porcentaje mayor al 80%, la población mayor de 60 años ya está por encima del 60% y el Esto quiere decir que ya recibieron dosis el 85% de la población mayor de 70 años, el 61% de personas mayores de 60 años, lo mismo que el personal de salud, además de docentes y personal esencial perteneciente a las fuerzas de seguridad”, indicó.



“Es importante destacar que aquellos vecinos o vecinas cuyos turnos designados correspondan a Centros de Vacunación ubicados fuera de la cercanía de su zona de residencia y no cuenten con los medios para trasladarse, pueden comunicarse con la línea 147 para gestionar la movilidad al mismo. O consultar en el vacunatorio más cercano a su domicilio. Y también en el 147 se puede consultar para reprogramar el turno en caso de no poder asistir a la fecha asignada”, detalló Melgarejo.



Mientras tanto la campaña de vacunación sigue a toda marcha en los tres Centros de Vacunación dispuestos en el distrito, que están funcionando en el Centro Cultural de San Clemente, el Polideportivo de Santa Teresita y el Polideportivo de Mar de Ajó.

Es importante seguir remarcando que los vecinos y vecinas se inscriban para recibir su vacuna en www.vacunatepba.gba.gob.ar, para luego seguir el turnero que determina la Provincia desde la app VacunatePBA o por email, donde serán asignados los turnos de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Por otra parte, por iniciativa del intendente Cristian Cardozo, el sistema de Salud de la Municipalidad de La Costa incorporó más camas de internación, ampliando las áreas de guardia, media y alta complejidad con sistema de oxígeno central, destinadas a pacientes internados con Covid-19 en el Hospital de Mar de Ajó, y se acondicionó una sala de 12 camas más para pacientes leves de Covid-19 en el Hospital Modular ubicado en San Bernardo.



De todas maneras, Melgarejo aclaró que “si bien los casos de Covid no han tenido un crecimiento exponencial pueden llegar a tener otra vez una crecida en nuestro distrito y región. Lo peor todavía no ha pasado y se espera que aumenten en las próximas semanas. La vacunación es el primer gran paso para darle batalla a este virus y el otro gran paso son los cuidados y las medidas de prevención como uso de tapabocas, el distanciamiento de dos metros, la ventilación de ambientes y la higiene de manos, sin eso es imposible que cualquier sistema de salud o de vacunación puedan cumplir con su cometido”.



SISTEMA DE SALUD Y ÁREA DE INTERNACIÓN COVID-19

Además, el secretario de Salud aclaró que “hoy tenemos una capacidad instalada plena de camas de internación de Covid que aumentó en un 50%, no solamente a lo que son las camas de terapia intensiva con la incorporación de enfermería y la incorporación del staff médico sino también con la incorporación de camas de complejidad alta respiratoria que se encuentran en la guardia del Hospital de Mar de Ajó, donde se ha instalado un sector Covid con 10 camas más dos camas de alta complejidad respiratoria y un sector de internación moderada o grave de Covid con oxígeno central”.



“Lo que hay que remarcar es que esto no tiene ningún sentido si la comunidad no toma las precauciones y medidas necesarias porque no hay ningún sistema de salud que resista si crecen los contagios, agregó y siguió: “Porque les quiero transmitir a nuestra comunidad que esto no se trata solamente de un sistema de salud sólido o un personal comprometido sino que también se necesita de las medidas adecuadas y de la responsabilidad de la gente, acá no es solamente el Estado sino también la responsabilidad como ciudadano”.



Para finalizar, Melgarejo destacó el trabajo y dijo estar orgulloso por la titánica tarea que diariamente hace más de un año viene llevando a cabo el personal de salud en su conjunto en cada uno de los centros donde se acercan los vecinos y vecinas del Partido de La Costa.