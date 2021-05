Siguen las gestiones para que se considere zona fría a Lavalle

Desde el año 2009 se encuentran realizando gestiones tendientes a considerar a la zona como fría para el cuadro tarifario.

Desde el año 2016, se cumple con la legislación vigente que ordena la ejecución de audiencia pública a los fines de aprobar el cuadro tarifario de gas natural.

El día 07 de septiembre de 2017, el HCD local dictó una Comunicación, en la cual solicita al Ministerio de Energía y Minería de la Nación y al ENARGAS, se proceda a realizar la recategorización del territorio con sus correspondientes umbrales de consumo, y por ende la adecuación tarifaria de los usuarios residenciales y comerciales de General Lavalle.

En noviembre de 2017, en audiencia pública, el Dr. Leandro Alonso planteó dos temas fundamentales para la zona: incorporación a la sub zona Bs As, lo que permitiría bajar la tarifa por ampliar los umbrales de consumo por categoría, y el acceso a la tarifa social para inquilinos que no tengan el medidor a su nombre.

En septiembre de 2018, el entonces Secretario Legal y Técnico Dr. Leandro Alonso y el Concejal Nahuel Guardia, estuvieron presentes en la audiencia pública por la tarifa de gas, insistiendo en la necesidad de considerar a nuestra zona como fría para el cuadro tarifario

En febrero de 2019 y con la inscripción a una nueva audiencia pública, el Dr. Alonso presentó nuevamente el pedido de considerar zona fría a los municipios de Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Pinamar y Villa Gesell.

Nuevamente, en septiembre de 2019, se efectuó presentación ante ENARGAS, adjuntando notas efectuadas por las cámaras de hoteleros y gastronómicos de la zona, a los fines de solicitar la ejecución de un análisis técnico para contemplar a los municipios dentro de las subzonas con tarifas especiales por cuestiones climáticas.

Todas las gestiones efectuadas a lo largo de los años, han obtenido que se presente ante la legislatura un proyecto de ley que declara al municipio como zona fría a los efectos de la tarifa de gas.