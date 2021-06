Cardozo agradeció al personal de salud por el esfuerzo de cada día

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, recorrió los trabajos en materia de infraestructura que se llevan adelante en las salas de internación, en el futuro sector de Hemoterapia, y en la remodelación integral de la cocina del Hospital Municipal de Mar de Ajó.



Al respecto, Cristian se refirió a la nueva tecnología incorporada para asistencia del personal de terapia intensiva. “Se trata de la instalación de cámaras web para poder observar desde fuera de la sala de internación y poder tener un mayor control durante todo el día de los pacientes con diagnóstico Covid o con alguna otra dolencia que requiera respiración artificial”, señaló el intendente.

El objetivo es poder replicar esta tecnología de seguimiento también en los Hospitales de Santa Teresita y San Clemente.



“En el sector de Hemoterapia estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Asociación Cooperadora ACUNHO del Hospital de Mar de Ajó, un espacio que fue utilizado para diferentes cuestiones, hoy está funcionando la administración del Hospital y se está remodelando una parte para que funcione Hemoterapia. Entre todos y todas podemos construir en comunidad un hospital de primer nivel”, afirmó el jefe comunal.



Durante su recorrida, Cristian conversó con el personal de salud y agradeció personalmente por todo el esfuerzo y la titánica tarea de atención y contención a cada paciente que debe atravesar por la difícil enfermedad del Covid-19. “Hace un tiempo atrás la sociedad acompañaba y aplaudía la tarea titánica del personal de salud y acataba con todos los pedidos y los cuidados que nos pedían y eso me dijeron para que le pida a la comunidad que se cuide, que usemos siempre el tapabocas, distancia social, que no haga reuniones sociales, higiene de manos”, contó el intendente.



Además, el alcalde costero recordó que aunque un vecino o vecina haya recibido su dosis de vacuna contra el Covid-19 hay que continuar con los cuidados necesarios porque “el Coronavirus va a seguir estando aún estando vacunados, no solo para no poner en riesgo nuestra salud sino la de los demás”.



El ritmo de vacunación en el Partido de La Costa sigue su marcha y en el día de hoy martes 1 de junio se han superado las 27.500 dosis aplicadas en los tres centros de vacunación dispuestos en los Polideportivos de Mar de Ajó y Santa Teresita más el ubicado en el Centro Cultural de San Clemente.