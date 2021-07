El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, confirmó a través de sus redes sociales la llegada de 3.000 dosis de la vacuna Sinopharm en el transcurso de la mañana de hoy martes y anunció el lanzamiento de un dispositivo de vacunación móvil que recorrerá los barrios del distrito.



“Nuestro objetivo principal es vacunar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas del Partido de La Costa en el menor tiempo posible, por eso les queremos contar que esta mañana llegaron 3 mil dosis de Sinopharm y pondremos en marcha un dispositivo de vacunación libre que recorrerá los barrios”, detalló el jefe comunal sobre las novedades en materia sanitaria.



Sobre el nuevo dispositivo de vacunación que se suma a las postas de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, el mandatario local explicó: “El operativo estará especialmente enfocado a todos los grupos de riesgo. Es decir, las personas trabajadoras de la salud, de la educación, de las fuerzas de seguridad, las personas mayores de 50 y los mayores de 18 años con comorbilidades y las personas gestantes. También habrá vacunación libre de primera dosis para las personas que tenían turno y lo perdieron”.



“En esta etapa de vacunación en los barrios iremos a las localidades que no tienen Centros de Vacunación funcionando, como San Bernardo, Mar del Tuyú y Las Toninas. Hasta el momento llevamos aplicadas 46.446 dosis de vacunas y son más de 57 mil los vecinos y vecinos inscriptos. Les pedimos a los jóvenes mayores de 18 años sin enfermedades de riesgo que se anoten en Vacunatepba.gba.gob.ar”, continuó Cristian en su mensaje a la comunidad.



En relación a la curva de contagios y a la situación epidemiológica local, el jefe comunal señaló: “Si bien en la semana epidemiológica que terminó el domingo los contagios mostraron la menor cantidad de casos positivos desde fines de marzo (241) y la ocupación de camas ronda el 60%, tenemos que seguir con los cuidados básicos conocidos para frenar esta pandemia. Además, la Provincia confirmó que desde el 1 de julio quienes regresen del exterior deberán aislarse durante siete días, para intentar retrasar todo lo posible la llegada de la variante Delta”.



“Sabemos de todo el enorme esfuerzo que está haciendo la comunidad y les agradezco de corazón. La Provincia dispuso que en el Partido de La Costa continuemos de este modo otra semana, por eso les pido que no dejemos de lado los cuidados y que sigamos en este camino porque no tengo dudas que vamos a salir adelante”, valoró el intendente en señal de gratitud y confianza en la comunidad costera.