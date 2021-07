Lavalle │ Cronograma completo de las jornadas deportivas en “vacaciones de invierno 2021”

Esta iniciativa de la Dirección de Deportes del municipio se llevará a cabo a partir del lunes 19 de julio de 2021.

En esta ocasión, habrá diversas actividades para que puedan aprovechar los más pequeños y también los adultos de nuestra localidad en las vacaciones de invierno.

Las siguientes actividades se desarrollarán en el Casco Urbano.



● Lunes 19 de julio



PUERTO- 13:00 HS – Regata de canotaje

POLIDEPORTIVO EVA PERÓN-13:30 HS – Actividad para adultos. Un reencuentro con la Act física. -Actividad física para adultos mayores.

CANCHA DE PADEL -14 :00 a 16.00 HS – Pádel adolescentes + de 12 años (varones/mujeres)



● Martes 20 de julio



POLIDEPORTIVO EVA PERÓN – 14:00 HS – Danza y Patín (NIVEL INICIAL) al aire libre y adentro

– 15:00 HS – Danza y Patín (NIVEL INTERMEDIO) al aire libre y adentro.



POLIDEPORTIVO EVA PERÓN – 16:00 HS – ENTRENAMIENTO ATLETISMO



● Miércoles 21 de julio



POLIDEPORTIVO EVA PERON – 13:30 HS – Bicicleteada FAMILIAR.

POLIDEPORTIVO EVA PERÓN – 15:00 HS – Recorrido SALIDA HACIA EL PUERTO. Niños mayores de 10 años y acompañados de un adulto.

CANCHA DE PADEL -16 :00 a 18:00 HS – Pádel adolescentes + de 12 años (v-m)



● Jueves 22 de julio



POLIDEPORTIVO EVA PERÓN – 13:30 HS – Taller de escalada -rappel, tirolesa, escalada en muro, y slack- . – CHARLA de vida en la naturaleza –

POLIDEPORTIVO EVA PERON – 16:00 HS APROX – ENTRENAMIENTO ATLETISMO REPRODUCCIÓN APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS



● Viernes 23 de julio



POLIDEPORTIVO EVA PERÓN -13:30 HS – Actividad física para adultos. -Actividad física para adultos mayores.

POLIDEPORTIVO – 14:00 HS – Danza y Patín (NIVEL INICIAL) al aire libre.

– 15:00 HS – Danza y Patín (NIVEL INTERMEDIO) al aire libre.



SEGUNDA SEMANA



● Lunes 26 julio



POLIDEPORTIVO EVA PERÓN -13:30 HS – Actividad física para adultos. – Actividad física para adultos mayores.

POLIDEPORTIVO EVA PERÓN – 14:30 HS – Patín (NIVEL INICIAL)

– 15:30 HS – Patín (NIVEL INTERMEDIO)



CANCHA DE PADEL – 14:00 a 16:00 HS – Pádel adolescentes + de 12 años (v-m)



● Martes 27 de julio

POLIDEPORTIVO – 14:00 HS – Danza (NIVEL INICIAL) al aire libre

– 15:00 HS – Danza (NIVEL INTERMEDIO) al aire libre



POLIDEPORTIVO – 14: 00 HS – CLASE COMPARTIDA -2009-2010-2011-2012-

– RUGBY Y FUTSAL –



POLIDEPORTIVO – 16:00 HS – Duatlón predio POLIDEPORTIVO.



● Miércoles 28 de julio

POLIDEPORTIVO EVA PERÓN -13:30 HS – Actividad física para adultos.

-Actividad física para adultos mayores.

CANCHA DE PADEL -14:00 a 18:00 HS – Pádel adolescentes + de 12 años v-m (INICIO DE TORNEO)



● Jueves 29 de julio

PUERTO- TRIATLÓN – 13:00 HS – canotaje- ciclismo- pedestrismo-



● Viernes 30 de julio

POLIDEPORTIVO -13:30 HS – Actividad física para adultos.

-Actividad física para adultos mayores.

CANCHA PÁDEL – VIERNES Y SÁBADO – 14 A 18 HS – FINALIZACIÓN TORNEO ADOLESCENTES –Puntos importantes a tener en cuenta:

• Puntualidad de la clase.

• El ingreso y el egreso de los alumnos será de manera individual con tapabocas y solo se podrá quitar en la práctica cuando el profesor lo indique.

• Permanencia en el lugar-solo alumnos y profesor-.

• Cada alumno luego de llegar al lugar, deberá esperar las indicaciones del docente para el lugar asignado para hacer la clase.

Medidas de higiene:

• Se recomienda no utilizar los baños del espacio y en caso de ser necesario en la hora de clase lo harán de a uno por vez.

• No salivar en los espacios de entrenamiento, asegurarse de toser o estornudar sobre los pliegues del codo.

• Cada persona deberá hacerse cargo de sus acciones y llevar elementos personales como:

• Toalla de manos,

• Alcohol en gel,

• Botella de agua,

