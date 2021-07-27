Una de las listas del PRO en La Costa

En La Costa no hubo unidad dentro del Frente Juntos y se dio a conocer una de las listas del PRO la cual será encabezada por Alba Becerra.
La lista al detalle:
CONCEJALES TITULARES:
- 1 – BECERRA, ALBA .
- 2 – NATALIZIA, CARLOS VICENTE.
- 3 – RODRIGUEZ,ANDREA 4 – JUNCO, ISIDRO.
- 5_ JANCEWICZ, M.PAULA.
- 6 – AMADIO,HUMBERTO.
- 7- SANFILIPO,ESTRELLA.
- 8 – GARCIA,MARCELO.
- 9- BAIGORRIA,MARIA EVA.
- CONCEJALES SUPLENTES:
- 1- GONZALEZ,MANUEL
- 2-BASUALDO,MARÍA
- 3-SEBAN CRISTIAN.
- 4-JUNCO ESTEFANÍA.
- 5-SALIERNO,CARLOS.
- 6-DIAZ, MARÍA.
- CONSEJEROS TITULARES :
- 1- OSUNA,MARIA ROSA
- 2-BARSOLA,MARCELO.
- 3-VIDELA, ERICA.
- CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES:
- 1-PERIRA,ARIIEL
- 2-SALIERNO ,MARIA DE LAS MERCEDES.
- 3- OLIVERA,LUCAS