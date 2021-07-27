Una de las listas del PRO en La Costa

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En La Costa no hubo unidad dentro del Frente Juntos y se dio a conocer una de las listas del PRO la cual será encabezada por Alba Becerra.

La lista al detalle:

CONCEJALES TITULARES:

  • 1 – BECERRA, ALBA .
  • 2 – NATALIZIA, CARLOS VICENTE.
  • 3 – RODRIGUEZ,ANDREA 4 – JUNCO, ISIDRO.
  • 5_ JANCEWICZ, M.PAULA.
  • 6 – AMADIO,HUMBERTO.
  • 7- SANFILIPO,ESTRELLA.
  • 8 – GARCIA,MARCELO.
  • 9- BAIGORRIA,MARIA EVA.
  • CONCEJALES SUPLENTES:
  • 1- GONZALEZ,MANUEL
  • 2-BASUALDO,MARÍA
  • 3-SEBAN CRISTIAN.
  • 4-JUNCO ESTEFANÍA.
  • 5-SALIERNO,CARLOS.
  • 6-DIAZ, MARÍA.
  • CONSEJEROS TITULARES :
  • 1- OSUNA,MARIA ROSA
  • 2-BARSOLA,MARCELO.
  • 3-VIDELA, ERICA.
  • CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES:
  • 1-PERIRA,ARIIEL
  • 2-SALIERNO ,MARIA DE LAS MERCEDES.
  • 3- OLIVERA,LUCAS

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