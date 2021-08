Cardozo recorrió la Avenida 94 de Mar del Tuyú, histórico ingreso a la localidad, que fue asfaltada y luce con luminaria LED

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, acompañado por el diputado provincial, Juan Pablo de Jesús, la secretaria de Gobierno, Daniela Giménez, y vecinos y vecinas del barrio recorrieron el nuevo asfalto sobre uno de los accesos a la localidad de Mar del Tuyú, en la Avenida 94.



Esta obra forma parte del Plan de Asfalto y trabajos de embellecimiento del espacio público con luminaria LED que se lleva delante de punta a punta en todo el Partido de La Costa la gestión del intendente Cristian Cardozo.



En Mar del Tuyú, además de asfaltar este histórico ingreso de la localidad también se realizaron tareas de repavimentación y cordón cuneta sobre la Avenida 79, que continuarán también en la Avenida 58, completando así una renovación integral a los tres accesos a la localidad cabecera del Partido de La Costa.



Durante la recorrida, Cristian dijo que “esta obra no es de un intendente, ni del equipo de trabajo, ni del personal a cargo, es de esta comunidad unida que hace el esfuerzo para crecer y desarrollarse. Por eso, hoy el mensaje principal fue de gratitud a nuestros vecinos y vecinas del Partido de la Costa”.



“A pesar de la pandemia, nunca frenamos, hicimos todas las gestiones posibles que nos permitieron justamente poder realizar este tipo de obras. Recién vino un vecino y me contaba que llegó acá en el año 1972 y sus papás, que hoy ya no están, le decían que algún día se iba a asfaltar esto. La verdad que pudimos hacerlo después de muchas gestiones con nuestro diputado Juan Pablo de Jesús, la senadora Gabriela Demaría y con toda la comunidad, porque es un esfuerzo de todos”, señaló Cristian durante su recorrida junto a vecinos y vecinas del barrio, quienes demostraron su felicidad y agradecimiento por esta necesaria obra para el barrio.



Y también se refirió al crecimiento sostenido que viene teniendo el Partido de La Costa de la mano de estas obras que mejoran la calidad de vida de cada vecino y vecina. “Hoy somos más de 120.000 vecinos y vecinas. Y eso es porque hay progreso, porque hay desarrollo y porque hay una comunidad organizada dispuesta a trabajar en pos de que esto sea más lindo. Porque es el lugar que elegimos para vivir, y con todas las condiciones necesarias, con seguridad, con salud. Fundamentalmente con todo lo que da desarrollo, que es la educación, que es la cultura, que tiene que ver con la inclusión. La verdad es que el Partido de La Costa es una tierra hermosa para vivir y cada día estamos construyendo en ese sentido”, expresó Cardozo.



Por su parte, el diputado Juan Pablo de Jesús señaló que “esta iniciativa de Cristian se ha sumado a un programa nacional que lleva adelante el ministerio de Obras Públicas de la Nación, y que es la posibilidad de que las localidades del interior puedan renovar sus accesos”.



Y adelantó que “se va a hacer a nuevo el ingreso de Lucila del Mar, también sobre la calle San Juan que la va a conectar con San Bernardo, sobre avenida Tucumán que desde Lucila del Mar hasta San Bernardo va a estar toda unida por asfalto. Son todos proyectos que ya se están implementando, y, como decía Cristian, seguramente mejorará la calidad de vida de todos los costeros y costeras”, apuntó De Jesús.



El Plan Integral de Asfalto también incluyó a la localidad de San Bernardo, donde se pavimentó la Av. San Bernardo y se hizo asfalto y repavimentación en 82 calles en una primera etapa y con 60 cuadras más de recapado general en una segunda etapa.



Además, están en marcha obras muy importantes como el asfalto de la Av. Naval de San Clemente, entre la calle 80 y la calle 28, en un primer tramo que va desde la Terminal de Micros hasta el Club El Gran Porvenir; la pavimentación del ingreso a Nueva Atlantis por Av. Roldán, y la renovación de asfalto en Costa del Este.



En lo que queda de 2021 se colocarán 6 mil nuevas luminarias LED en los barrios del Partido de La Costa y también Cristian anunció hace unos días que está previsto realizar también la pavimentación de la Diagonal 21 en el Barrio Las Quintas de Santa Teresita además de un relevamiento general de la Costanera de la localidad con la plantación de árboles y plantas.