Cardozo y un mensaje a la comunidad: balances de la gestión en pandemia y múltiples anuncios para esta nueva etapa

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, envió un nuevo mensaje a la comunidad con una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde realizó un pormenorizado repaso de las obras y acciones realizadas durante la pandemia, profundizó en el avance del plan de vacunación y dio un adelanto de una serie de lanzamientos, presentaciones y puesta en marcha de trabajos que se llevarán a cabo a la brevedad.



El mandatario local comenzó su mensaje refiriéndose al avance del plan de vacunación contra el Covid-19. “Hasta el momento tenemos 76.875 dosis aplicadas en el Partido de La Costa, que es mucho, porque lo que aspirábamos en el público que era el factor de riesgo y que nosotros veíamos que teníamos que vacunar, que era de esencial vacunación cuando iniciamos este proceso, hablábamos de alrededor de 75.000 aplicaciones y hoy estamos en 76.875 aplicaciones”, destacó Cristian.



Y continuó: “Eso quiere decir que hemos superado ese público objetivo que teníamos inicialmente, pero eso no nos conforma porque lo que queremos es tratar de que se vacune toda la población, absolutamente toda la población”, aseveró el mandatario local que también confirmó que ya está en funcionamiento el Vacunatorio Móvil que recorrerá las localidades del distrito para acercar la vacunación también a los barrios.



Tras explicar la importancia de la vacunación para dejar atrás la pandemia, el jefe comunal hizo un extenso recorrido por las acciones de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. El detalle brindado por el jefe comunal incluyó importantes obras y gestiones para el fortalecimiento del sistema de salud, operativos de prevención y control urbano, múltiples acciones de acompañamiento a la comunidad, como así también programas de contención, además de obras de infraestructura y servicios públicos.



De acuerdo comunicó el ejecutivo local, la serie de trabajos realizados es transversal y se articula de manera integral en búsqueda de un desarrollo genuino del Partido de La Costa. Los frentes de acción que enmarcan las distintas políticas abarcan numerosas áreas de trabajo: salud, ambiente, educación, obra pública, deporte, cultura, desarrollo social, producción, cuidado animal, vivienda, servicios públicos, relaciones con la comunidad, género, adultos mayores, seguridad, ordenamiento urbano, instituciones, derechos humanos y modernización, entre otras.



“Lo hemos hecho entre todos y me parece que es importante saber que en años dificilísimos para nuestro municipio, que son años de pandemia, hemos podido lograr tantas cosas porque si lo pudimos hacer en pandemia, con protocolos de por medio, personal reducido en muchos aspectos, con meses de aislamiento pleno y no teníamos posibilidades de poder salir a ejecutar acciones tanto desde lo público como también desde lo privado. Y si pudimos hacer tantas cosas en pandemia sé que lo que se viene y lo que vamos a hacer es aún mucho más”, afirmaba Cristian al puntualizar sobre cada trabajo.



El jefe comunal invitó a escuchar el mensaje completo a la comunidad y también a encontrar el detalle del balance presentado en el sitio web www.lacosta.gob.ar y en su web cristiancardozo.com.ar.



El mensaje del mandatario local continuó con el anuncio de un paquete de inauguraciones, obras y programas que se ejecutarán en los próximos días y que implican notables avances en distintos frentes de la gestión pública.



CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Cristian anticipó que en breve se van a estar presentando en forma simultánea los 14 CAPS que se ubican en las distintas localidades. Asimismo, señaló que se estará informando qué servicios se brindarán en cada nuevo espacio que llega para descentralizar el sistema de salud y acercar prestaciones médicas a los barrios.



CENTROS DE PRIMERA INFANCIA

Según adelantó el intendente costero, se estarán poniendo en marcha 9 Centros de Primera Infancia. Se trata de una red creada con el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial que será la primera del país y que brindará herramientas y atención para el desarrollo de la primera infancia.



PLAN LA COSTA JOVEN

El mandatario local indicó que comprende una batería de acciones que incluye el lanzamiento de un Instituto Municipal de Tecnologías que brindará capacitación con rápida salida laboral, además de programas de empleo que se gestionan junto al Gobierno Provincial y Nacional.



DÍA DE LAS INFANCIAS

El intendente confirmó que este domingo se llevarán adelante los festejos por el Día de las Infancias y que contarán con propuestas con presencialidad que se desarrollarán en el marco de los cuidados sanitarios correspondientes.



PLAN INTEGRAL DE ASFALTO

De acuerdo anticipó el ejecutivo local, se estarán presentando algunas de las obras de asfalto y pavimentación realizadas en esta etapa y se anunciará cómo continuará el Plan Integral de Asfalto durante el período 2021/2022.



PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE 6 MIL LUMINARIAS LED

“En esta nueva etapa de luminarias LED en el Partido de La Costa, la luminaria LED va a ser emplazada a través de círculos en los barrios. Vamos a ingresar en una etapa en donde la luminaria LED va a ir desde las plazas principales de los barrios poniendo círculos y ampliándose en cada uno de los barrios. Va a hacer que las plazas y que todas las calles de los barrios del Partido de La Costa sean seguras y que hagamos nuestro aporte al provisión de las fuerzas de seguridad”, sostuvo Cristian sobre el programa.



PLAN INTEGRAL LA COSTA DESTINO ACCESIBLE

“Hace un ratito estuve en videoconferencia con el presidente Alberto Fernández que nos está acompañando con la Red Accesible de Turismo de la República Argentina, nos está acompañando en un proyecto estratégico para el municipio de La Costa, transversal, que tenga que ver no solo con una bajada sino que tenga que ver con un plan accesible para toda la obra pública, para toda la obra privada, para cada intervención que lleve adelante el ser humano en esta comunidad, que tenga una mirada integral hacia la inclusión”, describió el alcalde costero.



En este mismo sentido, el mandatario local precisó que ya se recibieron los fondos para adquirir una combi adaptada que permita trasladar a los vecinos y vecinas que la requieran a distintas actividades deportivas, culturales y educativas.



PLAN LA COSTA DESTINO EDUCATIVO

“Vamos a estar presentando un plan que tiene que ver con La Costa Destino Educativo, que tiene que ver con una mirada estratégica, que tiene que ver con un objetivo de crecimiento para una comunidad que ya está movilizada en materia de educación”, anunció Cristian.



Y amplió: “No es solamente las carreras, sino tiene que ver también con el alquiler, tiene que ver con las inmobiliarias, tiene también que ver con las actividades de las personas que vienen de otros destinos, de generarle corredores y lugares seguros a todos aquellos de la región o de distintas partes de la provincia de Buenos Aires o de la República Argentina que deseen venir a estudiar al Partido de La Costa”.



AVANZA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

“Vamos a inaugurar los trabajos en el hospital de Mar de Ajó, la nueva sala de hemoterapia y también el laboratorio”, afirmó el jefe comunal sobre la serie de obras que ejecuta el Estado Municipal para brindar más y mejor atención a la comunidad.



MÁS EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD

El jefe comunal adelantó que se realizará la entrega de vehículos para las fuerzas de protección y seguridad, como así también móviles para el área de Defensa Civil y de diversas áreas que colaboran a las cuestiones de seguridad del municipio.



EDICIÓN ESPECIAL DE LA FIESTA DEL ALFAJOR COSTERO, JUNTAS Y JUEGOS DE PLAYA

El mandatario local anticipó que se está tratando en la legislatura bonaerense la declaración de interés provincial de la Fiesta del Alfajor Costero y adelantó que para celebrar la distinción se llevará adelante una edición especial del evento durante el fin de semana largo de octubre.



En la misma línea, informó que en noviembre habrá una nueva edición del festival de música urbana “Juntas”, que se realizará bajo los protocolos sanitarios correspondientes y que tendrá como condición para la asistencia presentar el certificado de vacunación.



Además, el intendente señaló que posiblemente el Partido de La Costa sea sede en diciembre de los Juegos Universitarios de Playa y de los Juegos Nacional de Playa.



SALIR ADELANTE EN COMUNIDAD

“De este momento difícil estamos saliendo en comunidad, eso es lo más bonito que tenemos”, aseguró Cristian para dar cierre al mensaje que envió a la comunidad y que puso en valor en cada uno de sus pasajes la gratitud hacia el vecino y la vecina y la importancia de la unión para superar las adversidades y encaminarse a nuevos desafíos.