Cristian homenajeó a San Martín con un fuerte discurso político: “Construyamos en paz, fraternalmente y unidos el Partido de La Costa del Siglo XXI”

Mediante la transmisión oficial o de manera presencial, la comunidad del Partido de La Costa participó con cuidados y protocolos correspondientes del acto institucional en homenaje al General José de San Martín, en el 171° aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro Libertador de América.

Para dar inicio a la conmemoración, el intendente Cristian Cardozo, acompañado por el diputado Juan Pablo de Jesús, la senadora Gabriela Demaría, y la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Daniela Giménez, encabezaron el izamiento de la bandera nacional, junto a Bomberos Voluntarios.

Acto seguido colocaron una ofrenda floral al pie del monumento en homenaje a José de San Martín, que se encuentra ubicado en el Boulevard de la Avenida Libertador. En esta oportunidad, el Himno Nacional Argentino fue interpretado en vivo por la artista costera, Antonella Di Cecco, acompañada por los músicos Gustavo Romagnoli y Daniel Ortiz.

Al momento de su discurso, Cristian agradeció a la instituciones, vecinos y vecinas presentes, y manifestó la felicidad de “volver, de a poco, a tener estos momentos de encuentros en comunidad y empezar a transitar cierta normalidad”. El jefe comunal destacó la figura del General San Martín y su lucha para liberar la Patria Grande, y remarcó que su legado son “las convicciones e ideales que sentaron las bases de un país independiente y en paz con sus vecinos, que nos acompañó en estos casi dos años tan difíciles marcados por una crisis sanitaria y económica mundial”.

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESAFÍO 2030

En uno de los pasajes del discurso, Cristian se detuvo para alertar respecto al cambio climático. “La situación es grave en todo el mundo: aumento de sequías, olas de calor, inundaciones, crecidas del mar y crecida de los ríos, incendios… La situación de riesgo de nuestro medio ambiente no tiene precedentes y el consenso del mundo entero debe ser unánime: tenemos que actuar ya. Desde nuestra pequeña comunidad vamos a atender lo urgente pero también vamos a ser capaces de trabajar para hacer realidad el Partido de La Costa sostenible y renovable que estamos planificando hacia 2030 y hacia 2050. Y vamos a actuar ya. El crecimiento sostenible y el respeto al medio ambiente no es una opción, debe ser una obligación para todos los costeros y todas las costeras. Para todos los habitantes de este mundo”, sostuvo.

Luego el intendente costero anunció que “más allá de los estudios y los trabajos que desde la crecida histórica que padecimos en el mes de marzo estamos llevando a cabo con especialistas ambientales e ingenieros de la Nación y la Provincia, es que quisiera que en esta etapa de discusiones políticas se ponga sobre la mesa de todos los espacios, de todas las instituciones, de todos los establecimientos educativos, de toda la agenda local, la cuestión ambiental”, afirmó.

Y anunció que “estamos terminando de conformar una nueva secretaría de ambiente integrada por un equipo interdisciplinario de especialistas de distintos abordajes para trabajar y llevar adelante de forma profesional, seria y comprometida un plan estratégico, sostenible y sustentable hacia 2030 y 2050. Y son decisiones para nuestro presente mirando hacia nuestro futuro. No hay presente sin pasado por eso es que hoy estamos hablando del General Don José de San Martín. Y no hay futuro si no tomamos decisiones en el presente pero en esto nos tiene que tener a toda la comunidad unida”.

LA COSTA UNIDA Y EN COMUNIDAD

Cristian hizo un repaso de las distintas acciones de acompañamiento que se llevaron adelante, más allá del contexto de pandemia, y que permitieron extender los brazos desde el Estado municipal hacia los vecinos y vecinas del Partido de La Costa. “En este tiempo hemos alcanzado grandes logros, como la administración de la pandemia, el posicionamiento turístico del Partido de La Costa, las nuevas obras. Pero todo eso se alcanza y se disfruta si estamos unidos. Los procesos electorales suelen teñirse de mezquindades y de chicanas y que muchas veces afectan a vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Yo les quiero pedir por favor que no nos dañemos, que no nos dividamos. Debemos continuar trabajando en unidad. Y lo más importante es salir de la pandemia hacia la vida que queremos. No debemos permitir que nada ni nadie quiera dividir la mesa de las familias costeras”, subrayó el jefe comunal.

“Con toda humildad y con la mayor responsabilidad, en nombre del General Don José de San Martín, nos convoco a seguir luchando por los sueños de grandeza, a no aflojar, a escucharnos y a entendernos, a construir en paz, fraternalmente y unidos el país y el Partido de La Costa del siglo 21”,concluyó Cristian acompañado por alumnas, alumnos, docentes y directivos de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, entidades universitarias, clubes, instituciones, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, y vecinos y vecinas.