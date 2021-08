Programa Mi Compu: Cómo funciona el plan para que los jubilados accedan a una computadora

El programa Mi Compu permite que jubilados y pensionados puedan comprar una computadora de escritorio, una notebook o una tablet en hasta 40 cuotas con una tasa de financiación anual por debajo de la inflación.

Según informó el Banco Nación, los jubilados y pensionados pueden acceder a una línea de créditos personales de hasta $300.000, con una costo financiero total del 35 por ciento. El plan está destinado a aquellas personas que cobren sus haberes a través de la Anses y que quieran comprar equipo tecnológico.

Los requisitos para obtener un préstamo se encuentran detallados en la página web del Nación, https://www.bna.com.ar/Personas/MiCompuJubi. Allí la entidad financiera detalla que la cuota mensual del préstamo podrá ser de hasta el 30% de los ingresos netos de quien lo solicite. Además indica que los solicitantes deberán ingresar al portal y cargar sus datos personales para gestionar el crédito.

En tanto, señala que los requisitos para acceder al Plan Mi Compu son: Documento Nacional de Identidad; Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por el organismo previsional; los últimos dos recibos de jubilación o pensión; el último resumen de la tarjeta de crédito, o una factura de un servicio fijo a nombre de quien toma el préstamo.

El Banco Nación detalló asimismo que la entrega de equipos es sin cargo en todo el país y que la cancelación anticipada total del préstamo se puede realizar sin cargo para el cliente de la entidad.

Cuáles son los modelos disponibles

Los jubilados y pensionados del Plan Mi Compu, pueden elegir entre computadoras de escritorio, notebooks y netbooks que pueden consultarse en bnajubilados.tiendaexo.com/.

Entre los productos disponibles figuran los siguientes:

-Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C

-Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

-Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

-Tablet EXO WAVE I101

-PC EXO Ready Triton MCF D90

-PC EXO Ready Triton D90

-All In One EXO Style C2-A88/X4

-PC EXO Power D66W

Los precios de las computadoras oscilan entre $65.000 y $149.000, mientras que las tablets se consiguen desde los 23.000 pesos.

A modo de ejemplo, en el caso de la notebook ST83/S3/XQ3C, cuyo precio de contado es de $89.999, se puede pagar en hasta 40 cuotas fijas de 3.597,96 pesos.

Mientras que la PC de escritorio EXO Power D66W, cuyo precio de contado es $79.999, se puede abonar en hasta 40 cuotas fijas de 3.198,19 pesos.

Si se considera la compra de una tablet, la EXO WAVE I101, que tiene un costo de contado de $22.999, se puede pagar en hasta 40 cuotas fijas de 919,45 pesos.

Cabe señalar que la tienda BNA del Banco Nación cuenta, además, con un calendario de promociones para todo el año, con campañas con oferta de productos y servicios, en cuotas, con descuentos y otros beneficios.