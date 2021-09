Con más de 105 mil aplicaciones contra el Covid-19 se dispondrá de vacunación espontánea para primera dosis en las tres postas sanitarias

La Municipalidad de La Costa informa que este viernes 17 y sábado 18 habrá vacunación espontánea con primera dosis contra el Covid-19 en las tres postas sanitarias del distrito, ubicadas en el Centro Cultural de San Clemente, Polideportivo de Santa Teresita y Polideportivo de Mar de Ajo.

Quienes deseen recibir su primera vacuna podrán acercarse, de 12.00 a 14.00, y solo deben presentar el DNI. Se trata de otra iniciativa impulsada por la gestión del intendente Cristian Cardozo que se suma al Vacunatorio Móvil Municipal que continúa recorriendo las localidades para acercar la vacunación a los barrios.

“Es la campaña de vacunación más grande de la historia y desde el punto de vista sanitario ha tenido un gran impacto en la población. De hecho, estamos ya en el concepto de inmunidad colectiva por el porcentaje de vacunas aplicadas. Estamos en un porcentaje que ronda el 80 por ciento de las personas con dos dosis aplicadas”, destacó el secretario de Salud, Marcelo Melgarejo.

“Esto implica que la comunidad tiene defensas, sobre todo ante las formas graves de Covid-19. Esto se ve reflejado en las cifras que tenemos de casos confirmados por día, casos activos en el Partido de La Costa y en la cantidad de internados. Hemos superado las 105 mil dosis aplicadas y esto nos da una protección que nos permite retomar una nueva normalidad con la apertura de más actividades, siempre respetando los protocolos”, agregó.

Respecto del alcance de la campaña, Melgarejo indicó: “Si bien se superaron los 70 mil inscriptos, no son todos los que quisiéramos tener. Con la población mayor de 12 años estaríamos en alrededor de 95 mil personas. Más allá de la gente que no se inscribe por decisión propia, hay muchos que no tienen acceso a la tecnología. Por ejemplo, el Vacunatorio Móvil tuvo un impacto muy importante ya que no bajó nunca de las 80 dosis aplicadas, con personas que se acercan espontáneamente, es decir, que no se anotaron en el plan de vacunación”.