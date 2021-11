La Escuela República Italiana de Santa Teresita no cerrará sus puertas y que recibirá la subvención estatal

En el marco del cierre de campaña del Frente de Todos que se llevó a cabo en el nuevo y moderno Centro Deportivo de Mar del Tuyú, el intendente Cristian Cardozo anunció que la Escuela República Italiana, con sede en Santa Teresita, recibirá la tan ansiada subvención por parte del gobierno de la Provincia, gracias a las gestiones realizadas por el diputado Juan Pablo de Jesús, y luego de que el propio Cristian intervenga en el pedido de la institución.

La semana pasada el jefe comunal recibió a las autoridades y docentes de la escuela para brindar un apoyo económico de parte de la Municipalidad de La Costa para afrontar los gastos de los sueldos de los docentes y que las puertas de la escuela continuaran abiertas. Y ahora también se consiguió la subvención estatal del 80 por ciento.

«Les quiero contar que con Juan Pablo, ni bien fue a la Cámara de Diputados, rápidamente fue trabajando para el Partido de La Costa con las herramientas que estaban a disposición y hoy está acompañando a nuestro gobernador en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en donde junto a él estamos gestionando muchos deseos de distintas comunidades de nuestra provincia de Buenos Aires, fundamentalmente de nuestra región», afirmó el intendente.

Ante el aplauso de toda la comunidad presente en el Centro Deportivo de Mar del Tuyú, Cristian anunció en su discurso que «en el día de hoy me ha confirmado Juan Pablo que se ha logrado la subvención para la Escuela República italiana de Santa Teresita por un 80 por ciento, lo que indica que no van a aumentar su cuota y llegamos a seguir en pie brindando educación, también a través de este colegio. Y eso es la comunidad, y esas son las batallas ganadas de la comunidad», explicó el intendente.

«Y quiero contarles que la Escuela República Italiana de Santa Teresita, que es símbolo también de nuestra comunidad, como cada uno de los establecimientos, sean públicos, sean privados, son muy valorados por nosotros porque nos dan educación, nos dan pertenencia, trabajan juntos nosotros en la cultura, en el deporte, en la construcción de comunidad. Quiero contarles que me llamaron de la institución muy tristes, porque la institución tenía que cerrar sus puertas, porque el dinero ya no alcanzaba y porque tenían que tomar una decisión drástica que tampoco querían tomar que era aumentar una cuota que eran niveles a los que las familias no iban a poder pagarlo», continuó Cristian en el detalle de esta situación que tuvo un desenlace feliz con la intervención de un estado municipal y provincial presentes.

«Rápidamente, junto a nuestra secretaria de Educación, Amancay López, junto a Leo Muñoz, pero fundamentalmente junto a nuestro diputado Juan Pablo de Jesús, comenzamos los trámites rápido como para ver cómo podríamos hacer. No solo del Estado municipal ayudar para que no cierre las puertas, sino que también encontrar un acompañamiento por la provincia de Buenos Aires», explicó finalmente Cristian.