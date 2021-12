Con un estreno para toda la familia se renueva la cartelera de los cines de La Costa

Desde este jueves y hasta el domingo se podrá disfrutar en las salas de cine del Partido de La Costa del estreno del film “Clifford, el gran perro rojo”, para disfrutar en familia.



Además, continúan en cartelera “Encanto”, “Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City”, “Ex casados”, “La casa Gucci” y se suma “El misterio de Soho”.



Todas las salas del Partido de La Costa cumplen con el protocolo sanitario dentro de lo establecido por la pandemia del Coronavirus.



A continuación, el detalle de los días y horarios:



SAN CLEMENTE

Cine Gran Tuyú

(Avenida San Martín 181)



Jueves 9

Encanto: 18.00

Clifford, el gran perro rojo: 20.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Viernes 10

Encanto: 18.00

Clifford, el gran perro rojo: 20.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Sábado 11

Encanto: 18.00

Clifford, el gran perro rojo: 20.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Domingo 12

Encanto: 18.00

Clifford, el gran perro rojo: 20.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



LAS TONINAS

Cine Las Toninas

(Calle 7 Nº 1654)



Sábado 11

Encanto: 18.15

Dios mío ¿y ahora qué hemos hecho?: 20.15

Venom 2: Carnage liberado: 22.15



Domingo 12

Encanto: 18.15

Dios mío ¿y ahora qué hemos hecho?: 20.15

Venom 2: Carnage liberado: 22.15





SANTA TERESITA

Cine Yanel

(Avenida 32 N° 343)



Jueves 9

Sala I

Clifford, el gran perro rojo: 18.00

Encanto: 20.00

El misterio de Soho: 22.00



Sala II

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 19.00

La casa de Gucci: 21.30



Viernes 10

Sala I

Clifford, el gran perro rojo: 18.00

Encanto: 20.00

El misterio de Soho: 22.00



Sala II

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 19.00

La casa de Gucci: 21.30



Sábado 11

Sala I

Clifford, el gran perro rojo: 18.00

Encanto: 20.00

El misterio de Soho: 22.00



Sala II

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 19.00

La casa de Gucci: 21.30



Domingo 12

Sala I

Clifford, el gran perro rojo: 18.00

Encanto: 20.00

El misterio de Soho: 22.00



Sala II

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 19.00

La casa de Gucci: 21.30



SAN BERNARDO

Cine Arenas

(Chiozza 1774)



Jueves 9

Sala I

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.30



Sala II

Ex casados: 20.00

La casa de Gucci: 22.00



Viernes 10

Sala I

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.30



Sala II

Ex casados: 20.00

La casa de Gucci: 22.00



Sábado 11

Sala I

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.30



Sala II

Ex casados: 20.00

La casa de Gucci: 22.00



Domingo 12

Sala I

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.30



Sala II

Ex casados: 20.00

La casa de Gucci: 22.00



MAR DE AJÓ

Cine California

(Yrigoyen 18)



Jueves 9

Sala I

La casa de Gucci: 19.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Sala II

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

El misterio de Soho: 22.15



Viernes 10

Sala I

La casa de Gucci: 19.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Sala II

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

El misterio de Soho: 22.15



Sábado 11

Sala I

La casa de Gucci: 19.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Sala II

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

El misterio de Soho: 22.15



Domingo 12

Sala I

La casa de Gucci: 19.00

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City: 22.00



Sala II

Encanto: 18.30

Clifford, el gran perro rojo: 20.30

El misterio de Soho: 22.15