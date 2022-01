Cuidados y recomendaciones para disfrutar este verano de las playas del Partido de La Costa

La Municipalidad de La Costa ofrece algunos consejos útiles de cuidados en la playa y recomendaciones para disfrutar de las 14 localidades del distrito, tanto para turistas como para residentes costeros.

¿CÓMO FUNCIONA EL CÓDIGO DE BANDERAS?

Los guardavidas toman tres veces al día el riesgo en el mar. Así, por la mañana, mediodía y media tarde se toma un registro que actualiza el código de las banderas.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA BANDERA?

Celeste: calma o bueno.

Amarilla con negro: precaución.

Roja con negro: peligroso.

Roja: prohibición de baño.

Blanca: niño perdido

Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica.

CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas. En esta etapa es de 9.00 a 20.00.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

-El sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.

-Los bebés menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA PLAYA DE 5 MESES

El Operativo de Seguridad en la Playa, el más extenso de Sudamérica, comenzó el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril, con cinco meses completos de cobertura en el Partido de La Costa.

Este operativo presenta más de 600 guardavidas y más de 200 puestos cubiertos que están cuidando a los bañistas en el horario de 9.00 a 20.00.