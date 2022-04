Adultos y adultas mayores: se presentaron más de 15 talleres totalmente gratuitos

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, participó de la reunión del lanzamiento de los talleres gratuitos 2022 de la dirección de Adultos Mayores.

En esta oportunidad se realizó una capacitación para los profesores de cada uno de los cursos, donde estuvieron presentes la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Manuela Castro; y la directora del área de Adultos Mayores, María Luján Hortal, acompañando a las profesoras de cada taller.



El objetivo de esta iniciativa impulsada desde la gestión de Cristian Cardozo es brindar un espacio de capacitación, acompañamiento y recreación. Este año los talleres se dictarán de forma virtual y presencial en el marco del Programa de Prevención Integral para Adultos Mayores (PPIAM) y están planteados teniendo en cuenta las inquietudes e intereses de las adultas y adultos mayores del Partido de La Costa.

Serán más de 15 talleres que incluyen espacios de reflexión, capacitación en tecnologías y propuestas recreativas. “Estoy muy contento de poder acompañar a Manuela en este desafío, en todo este sueño que en algún momento me había planteado cuando apenas asumíamos. Contento de generar esta área, este espacio e incorporar a Lujan Hortal y a todos los profesionales que hoy están participando porque han logrado algo que parecía impensado”, manifestó Cristian.



El intendente recordó que esta área se conformó menes antes de la pandemia y con la llegada del aislamiento, “se encontraron con el gran desafío de transformar todas sus modalidades de trabajo a una nueva que no tenía que ver con la relación interpersonal, que tenía que ver con una cuestión más distante, que era a través de las nuevas tecnologías. Hoy hicimos el análisis y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho. Me voy muy contento porque veo que hay nuevos proyectos, nuevas ideas, más profesionales para llevar adelante cada una de las tareas”.



Por su parte, Manuela Castro hizo hincapié en que “somos uno de los pocos municipios de la Provincia que tenemos área de Adultos Mayores, y este año vamos a contar con 15 talleres, en ambas modalidades tanto por zoom como presencial, para que cada persona pueda elegir, de acuerdo a como se sienta más cómodo, volviendo a la presencialidad con los cuidados y ahora vacunados”.



A su tiempo, Marita Régolo, quien es docente de los talleres de radio I y II y Radioteatro destacó: “Tener la presencia de Cristian le da fuerza a todo lo que hacemos, la identidad de lo que se quiere desde la Municipalidad para los Adultos Mayores. Es para destacar el profesionalismo de cada una de las propuestas. Se trata de un equipo de profesionales para que los Adultos Mayores tengan las mejores opciones para desarrollarse. Además, hay una variedad muy grande para que todos puedan anotarse en el área que les guste”.