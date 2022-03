Con más de 1.300 jóvenes de 45 universidades de todo el país se realizó la fiesta del acto de apertura de los JUPLA La Costa 2022

Con la presencia de delegaciones de 45 universidades, institutos de formación docente, fueron más de 1.300 jóvenes los protagonistas de la apertura oficial de los Juegos Universitarios de Playa La Costa 2022 que se desarrollan en el Partido de La Costa y que hoy tendrán su segundo día de actividad en el Centro de Deportes de Playa de Costanera entre Córdoba y Moreno, de Mar de Ajó.

El acto estuvo encabezado por el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, junto al rector de la Universidad Atlántida Argentina, Amado Zogbi; la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el presidente de la Federación de Deporte Universitario, Emiliano Ojea; el diputado provincial, Juan Pablo de Jesús; la senadora Gabriela Demaria y otros funcionarios nacionales, provinciales, rectores de universidades, funcionarios municipales, vecinos y vecinas.

Una a una fueron ingresando frente al escenario las delegaciones de estudiantes que comenzaron a participar de esta fiesta del deporte nacional demostrando la alegría de vivir una jornada de cuatro días de fiesta en La Costa con sus compañeros de estudios y compartir con otras universidades el sentir de la competencia y el encuentro juvenil. De esta manera fueron pasando las delegaciones de las Universidades de Córdoba, Misiones, Chubut, Río Negro, Tucumán, Entre Ríos, y otras provincias de la Argentina que están presentes en el Partido de La Costa, anfitrión de estos JUPLA 2022.

Para todos y todas los presentes se presentó en el escenario el Ballet Municipal de La Costa con su espectáculo Flora, que apunta a la concientización y el cuidado del medio ambiente, además de bandas que animaron la tarde noche de Mar de Ajó, frente al mar.

Al momento de hablarle a las y los jóvenes, Cristian expresó: “No saben las ganas que teníamos desde 2020 que la fiesta de los JUPLA se lleve adelante como la soñamos. Cuando Emiliano me mostró el video de Brasil, le dije que teníamos que hacerlos mejor, hacer los mejores JUPLA de Latinoamérica y eso es lo que vamos a hacer durante estos días, vamos a vivir una fiesta del deporte universitario. Nos hemos preparado con todo y también a nuestra comunidad”.

En este sentido, el intendente agregó: “Fuimos hablando con nuestra comunidad, les dijimos que iban a venir miles y miles de deportistas, que nos iba a energizar, que lo necesitábamos, que habíamos pasado tanto dolor y tantas cosas feas, que íbamos a necesitar un momento de encuentro, de felicidad”.

Para abrir oficialmente los juegos, Cardozo remarcó: “Argentina tiene mucho futuro y va de la mano del deporte, de la cultura, de la inclusión, de la educación. Simplemente agradecer a todos los que están acá, a sus familias que seguramente los estuvieron ayudando, al igual que los profesores y las autoridades de las instituciones. Atrás de este Municipio también hay un Gobierno Nacional y Provincial presentes que nos dan esta oportunidad de creer que en Argentina se puede”.

Por su parte la secretaria de Deportes remarcó: “Felicitaciones al equipo de Gobierno del Partido de La Costa por esta apuesta, a la FEDUA por este impulso que se le está dando al deporte universitario. Pertenezco a una generación de atletas que tuvo que elegir entre la carrera deportiva o la carrera universitaria, en mi caso elegí el deporte, pero fue un vacío grande no poder hacer la doble carrera. Hoy, desde nuestro Gobierno es uno de los principales compromisos que hemos asumidos, que nuestros atletas puedan fortalecer su carrera deportiva con un estudio universitario. Considero que en el Partido de La Costa el deporte está siendo fortalecido con las políticas de Cristian”, apuntó la ex Leona del Hockey nacional.

Por su parte, el presidente de FEDUA, señaló: “Hoy volvemos a vivir esta fiesta, con el doble de estudiantes, con el doble de universidades y el doble de infraestructura puesta en valor por la Municipalidad. Tres años estuvimos buscando una sede y Cristian me dijo que se podía hacer algo más que simplemente aplanar la playa, yo le mostré la infraestructura de unos juegos que se hicieron en Brasil donde los pibes vivían una fiesta, algo de calidad. Así lo entendió Cristian y hoy estamos viviendo eso acá en el Partido de La Costa”, manifestó Ojea.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS Y AGUAS ABIERTAS PARA HOY VIERNES 18:

-Aguas Abiertas F: Individual 3KM y Adaptada (FINAL- PLAYA DEPORTIVA) 12.00

-Aguas Abiertas M: Individual 3KM y Adaptada (FINAL- PLAYA DEPORTIVA) 12.00

-Futbol M: UPE vs ISDYT 209 (ZONA B- CANCHA 8) 12.00

-Hockey M: UNPAZ vs UAA (ZONA A- CANCHA 12) 12.00

-Handball F: ISFDYT 209 vs UAA (ZONA B- CANCHA 9) 12.15

-Vóley F: UNAHUR vs UNQ (ZONA D- CANCHA 4) 12.15

-Vóley M: UNSAM vs UNAU (ZONA D- CANCHA 1) 12.15

-Vóley M: UNQ vs UNVM (ZONA D- CANCHA 2) 12.15

-Futbol M: UNPSKB vs UNAJ (ZONA C- CANCHA 8) 13.00

-Acuatlon F: PEDESTRISMO Y NATACION (FINAL- PLAYA DEPORTIVA) 16.00

-Acuatlon M: PEDESTRISMO Y NATACION (FINAL- PLAYA DEPORTIVA) 16.00

-Carrera 3KM F: OFICIALES, ENTRENADORES, AUTORIDADES (UNCA- PLAYA DEPORTIVA) 16.00

-Carrera 3KM M: OFICIALES, ENTRENADORES, AUTORIDADES (UNCA- PLAYA DEPORTIVA) 16.00

-Salvamento Acuático M: SPRINT 90MTS (FINAL- PLAYA DEPORTIVA) 16.00

-Clínica Lucha: (PLAYA DEPORTIVA- UNCA) 16.00

-Futbol M: UNLAM vs UNAHUR (ZONA C- CANCHA 8) 16.00

-Rugby F: UNLP vs UNS (ZONA A- CANCHA 12) 16.00

-Handball m: UNAU vs UNLP (ZONA C- CANCHA 9) 16.00

-Vóley F: UNSAM vs UNTREF (ZONA B- CANCHA 4) 16.15

-Vóley F: UNAB vs UNSJ (ZONA B- CANCHA 3) 16.15

-Vóley M: UAA vs UNAHUR (ZONA B- CANCHA 1) 16.15

-Vóley M: UNPSJB vs UNAB (ZONA B- CANCHA 2) 16.15

-Rugby M: UNLP vs UAA (ZONA A- CANCHA 12) 16.20

-Rugby M: UNTREF vs ISFDTYT 209 (ZONA B- CANCHA 12) 16.40

-Handball M: UAA vs UNAHUR (ZONA C- CANCHA 9) 16.45

-Surf: CLINICA (PLAYA DEPORTIVA-UNCA) 17.00

-Futbol F: UTN FRBA vs UNS (ZONA A- CANCHA 6) 17.00

-Futbol F: UNAB vs UNPAZ (ZONA C- CANCHA 8) 17.00

-Rugby M: UTN FRBA vs UNS (ZONA C- CANCHA 12)

-Vóley F: UNLAM vs UPC (ZONA C- CANCHA 4) 17.00

-Vóley F: UPE vs UNPSJB (ZONA C- CANCHA 3) 17.00

-Vóley M: UNLP vs UNTREF (ZONA C- CANCHA 1) 17.00

-Vóley M: UNAM vs UNCOMA (ZONA C- CANCHA 2) 17.00

Rugby F: UNS vs UNLP (ZONA A- CANCHA 12) 17.20

-Handball M: UNVM vs ISFD 209 (ZONA A- CANCHA 9) 17.30

-Rugby M: UNAHUR vs UAA (ZONA A- CANCHA 12) 17.40

-Vóley F: UAA vs UNAHUR (ZONA D- CANCHA 4) 17.45

-Vóley F: UNQ vs UNRC (ZONA D- CANCHA 3)17.45

-Vóley M: UNSAM vs UNQ (ZONA D- CANCHA 1) 17.45

-Vóley M: UNAU vs UNVM (ZONA D- CANCHA 2)17.45

-Futbol F: UNPSJB vs ISFD 209 (ZONA B- CANCHA 5) 18.00

-Futbol F: UNAHUR vs UAA (ZONA B- CANCHA 8) 18.00

-Rugby M: UNAM vs ISFDYT (ZONA B- CANCHA 12) 18.00

-Handball M: UNS vs UNCOMA (ZONA B- CANCHA 9) 18.15

-Rugby M: UNSAM vs UNS (ZONA C- CANCHA 12) 18.20

-Futbol M: UAA vs UNSAM (ZONA B- CANCHA 8) 19.00

-Cestoball F: UNLP vs ISFD 209 (ZONA UNICA- CANCHA 12)

-Handball M: UNAJ vs UTN FRBA (ZONA B- CANCHA 9) 18.00