Fiesta del deporte: ya están en marcha los Juegos Universitarios de Playa en el Partido de La Costa

La segunda edición de los Juegos Universitarios de Playa (JUPLA) ya se está desarrollando en el Centro de Deportes de Playa del Partido de La Costa, ubicado en la calle Costanera y Moreno. La fiesta del deporte ya se está disfrutando y se prepara para su ceremonia de apertura oficial hoy a partir de las 19.00.

En la competencia participan 45 universidades y más de 1300 deportistas de distintos puntos del país. Se jugarán 11 disciplinas que integran el programa: Futbol, Vóley, Handball, Rugby, Hockey, Tenis y Cestoball- toda modalidad playa-, Aguas Abiertas, Acuatlón, Surf y Salvamento Acuático.

Los encuentros del día de la fecha comenzaron a las 13.00 y se extenderán hasta las 18.00. Los partidos de fútbol dieron el puntapié inicial a los JUPLA, luego siguieron los encuentros de vóley y handball. Las distintas disciplinas se van intercalando en las distintas modalidades para dar pura emoción en esta primera tarde deportiva.

El predio deportivo de Mar de Ajó cuenta con tribunas para que los aficionados al deporte, como también los vecinos y visitantes del Partido de La Costa, puedan acompañar y presenciar una jornada inolvidable de deporte de primer nivel a orillas del mar.

El evento, que es organizado de forma conjunta entre la Municipalidad de La Costa, la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), la secretaría de Deportes de la Nación y la Universidad Atlántida Argentina, se llevará adelante hasta el domingo 20.

Para lo que resta de esta primera jornada de hoy jueves, las competencias que se estarán disputando serán:

-Futbol F: ISFD 209 vs UNAHUR (ZONA B- CANCHA 8) 16.00

-Futbol M: UNLP vs UNPAZ (ZONA A- CANCHA 6) 16.00

-Futbol M: UNQ vs UNAB (ZONA D- CANCHA 5) 16.00

-Vóley F: UNAHUR vs UNRC (ZONA D- CANCHA 3) 16.15

-Vóley M: UNSAM vs UNVM (ZONA D- CANCHA 1) 16.15

-Vóley M: UNQ vs UNAU (ZONA D- CANCHA 2) 16.15

-Handball M: UNLP vs UNAHUR (ZONA C- CANCHA 9) 16.30 (TV)

-Handball M: UNCOMA vs UNAJ (ZONA B- CANCHA 7) 16.30

-Fútbol F: UNAJ vs UTN FRBA (ZONA A- CANCHA 6) 17.00

-Fútbol F: UNAM vs UNAB (ZONA C- CANCHA 5) 17.00

-Fútbol M: UNS vs UTN FRBA (ZONA A- CANCHA 8) 17.00 (TV)

-Vóley F: UNLAM vs UNPSJB (ZONA C- CANCHA 4) 17.00

-Vóley F: UNLP UNCOMA (ZONA A- CANCHA 1) 17.00

-Handball F: UNLAM vs UNCOMA (ZONA A- CANCHA 7) 17.15

-Handball F: ISFDYT vs UNSJ (ZONA B- CANCHA 9) 17.15

-Vóley F: UNSAM vs UNSJ (ZONA B- CANCHA 4) 17.45

-Handball M: UNVM vs UNLP (ZONA A- CANCHA 9) 18.00