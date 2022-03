Prevención del cáncer de mama y evaluación de tumores en el Centro de Diagnóstico de Mar de Ajó

El servicio de patología mamaria del sistema de Salud del Partido de La Costa cuenta con un grupo de profesionales especializados en la materia y la posibilidad de realizarse estudios de diagnóstico y tratamientos de primer nivel.

El titular del área, el Doctor Gustavo Harald Mettler, brindó detalles del trabajo que se lleva adelante. “Hoy en día contamos con la posibilidad de hacer diagnóstico por punción en el hospital, es un procedimiento ambulatorio. Si la paciente tiene un nódulo sospechoso, en el Centro de Diagnóstico le podemos hacer una punción y tener el diagnóstico. Hoy la totalidad de las pacientes que ingresan a quirófano en el hospital de Mar de Ajó entran con la punción histológica hecha, como en los mejores institutos de Buenos Aires. Además, en Mar de Ajó usamos el mismo protocolo que se usa en Estados Unidos”, detalló el profesional.

A esto Mettler le sumó: “También tenemos la posibilidad de hacer inmunohistoquímica, gracias a un convenio realizado por la gestión del intendente Cristian Cardozo. Se mandan a Buenos Aires y se hace este estudio molecular de los tumores para saber qué tipo de quimioterapia podemos aplicar”.

Este estudio es fundamental ya que “gracias a esto somos una de las pocas localidades del interior de la Provincia que utilizamos los protocolos de neoadyuvancia, que es hacer quimioterapia antes de hacer la cirugía a la paciente. La idea es reducir el volumen del tumor, en casos donde el tamaño del tumor es muy importante, podemos reducirlo para evitar sacar la mama completa. Alguien que tenía indicación de una mastectomía, con la quimioterapia podemos llegar a una cirugía conservadora. Por ejemplo, los tumores HER2 -los que tienden a expandirse más rápido- van a neoadyuvancia, esto es algo muy nuevo que se hace acá en La Costa”, explicó Mettler.

El profesional, puntualizó: “El tratamiento oncológico, lo que es quimioterapia se hace en el Hospital de Santa Teresita, las cirugías se hacen en el Hospital de Mar de Ajó, y lo que es consulta de patología mamaria, en el Centro de Diagnóstico”.

Respecto de las necesidades que se plantean, Mettler manifestó: “Sé que se está planificando la remodelación de toda el área de quirófano porque hoy es una necesidad. Antes quizás había una menor población o pacientes que decidían irse fuera de La Costa a atenderse. Hoy en día, con mayor población, con gente que decide atenderse acá, a veces vemos colapsados los turnos de quirófano”.

Asimismo, el profesional de la salud hizo hincapié en que “en lo que es el servicio de patología mamaria, creo que se está brindando un buen servicio. Tenemos mastología, oncólogos, diagnóstico por imágenes, una psico-oncóloga para acompañar a los pacientes, la posibilidad de hacer quimioterapia en Santa Teresita. A pesar de tener que realizar la radioterapia en Mar del Plata, los pacientes no tienen que pagar nada gracias a un convenio entre el Municipio y Provincia son atendidos en un centro de oncología que es de excelencia. En cuanto al traslado, aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura médica o no tienen la posibilidad de pagarlo, las chicas del servicio social se encargan de gestionarlo, siempre se garantiza el acceso al tratamiento”.

Más allá de todas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, Mettler remarcó que “para el cáncer de mama es fundamental la detección precoz. No se puede prevenir, por eso es importante detectarlo a tiempo para su tratamiento porque tiene una tasa de curación que llega al 95%”.