Todos los resultados de la primera jornada de actividad de los Juegos Nacionales Evita de Playa en el Partido de La Costa

Se vivió la primera fecha de todos los deportes que integran la V edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, la primera que se organiza en la provincia de Buenos Aires y con el Partido de La Costa como anfitrión.

De esta manera, con más de 1.400 jóvenes de todas las provincias de la Argentina se desarrolló la primera jornada oficial de competencia de los Juegos Nacionales Evita de Playa, que hasta el viernes 1 de abril se llevan a cabo en el Centro de Deportes de Playa de Costanera y Moreno, en Mar de Ajó, un lugar proyectado y realizado por la gestión de Cristian Cardozo, que también fue sede a mediados de marzo de los Juegos Universitarios de Playa (JUPLA).

Continuará la actividad, que ayer fue suspendida a la tarde por el alerta de tormenta eléctrica y los vientos intensos con ráfagas que se presentaron en La Costa y toda la región. El cronograma continurá con una jornada a pleno sol con Canotaje, Stand Up Paddle y Windsurf en el mar, más los deportes de arena como fútbol, handball y vóley. Todos los deportes son transmitidos en vivo por DeporTV para todo el país y también se pueden seguir los resultados desde lacosta.gob.ar/juegosevita.

RESULTADOS DÍA 1

FÚTBOL PLAYA FEMENINO

Jujuy 2 – Sata 3

Entre Ríos 6 – Tierra del Fuego 1

San Luis 4 – Chaco 4 (1-2 penales)

Tucumán 3 – Mendoza 5

CABA 0 – Chubut 24

La Rioja 5 – Formosa 4

Río Negro 3 – Corrientes 2

Córdoba 2 – Misiones 3

Chaco 5 – Catamarca 2

Tierra del Fuego – Neuquén (Suspendido por clima)

Formosa 5 – La Pampa 4

FÚTBOL PLAYA MASCULINO

Catamarca 6 – Tierra del Fuego 2

CABA 0 – Misiones 9

Jujuy 2 – Chaco 6

Río Negro 2 – Corrientes 6

Salta 1 – Mendoza 4

Entre Ríos 3 – Formosa 4

Chubut 5 – San Juan 3

Neuquén 2 – La Pampa 7

Chaco 6 – San Luis 4

Misiones 6 – Buenos Aires 4

Formosa 8 – Santa Cruz 0

Mendoza 4 – Santiago del Estero 4 (4-3 penales)

Tierra del Fuego 4 – Córdoba 2

Corrientes 5 – Tucumán 2

La Pampa 6 – Santa Fe 3

San Juan 3 – La Rioja 3 (Suspendido por clima – restan 8 minutos)

HANDBALL DE PLAYA FEMENINO

Santa Fe 1 – Corrientes 2 (8-6 / 10-12 /Shoot Out 0-4)

CABA 2 – San Juan 0 (18-14 / 20-12)

Chubut 2 – Córdoba 1 (18-2 / 5-7 / Shoot Out 8-3)

Neuquén 2 – San Luis 0 (16-4 / 24-2)

Mendoza 2 – Jujuy 0 (18-7 / 15-11)

Río Negro 2 – Entre Ríos 0 (19-5 / 25-11)

Salta 2 – Santiago del Estero 0 (8-7 / 11-9)

Buenos Aires 2 – Formosa 0 (28-5 / 32-2)

Corrientes 0 – Santa Fe 2 (6-15 / 7-13)

San Juan 2 – La Rioja 0 (22-7 / 22-9)

Córdoba 1 – Tucumán 2 (10-6 / 8-14 / Shoot Out 5-6)

HANDABALL DE PLAYA MASCULINO

Buenos Aires 2 – Corrientes 0 (22-9 / 24-8)

Río Negro 2 – Tucumán 0 (22-8 / 20-8)

Entre Ríos 2 – La Pampa 0 (24-6 / 10-5)

CABA 2 – Santa Cruz 0 (24-13 / 24-4)

Santa Fe 2 – Córdoba 0 (14-6 / 17-6)

Mendoza 1 – Jujuy 2 (8-9 / 12-4 / Shoot Out 4-7)

Chubut 2 – Catamarca 0 (16-2 / 14-2)

San Juan 0 – Neuquén 2 (13-14 / 13-16)

La Pampa 0 – San Luis 2 (7-16 / 3-12)

Tucumán 1 – Chaco 2 (15-12 / 8-20 / Shoot Out 2-6)

Jujuy 0 – Tierra del Fuego 2 (14-18 / 20-28)

Córdoba 0 – Misiones 2 (6-13 / 6-12)

Corrientes 2 – Salta 1 (9-8 / 8-14 / Shoot Out 5-4)

Santa Cruz 0 – Formosa 2 (4-13 / 9-17)

Neuquén 2 – La Rioja 0 (18-4 / 18-10)

Catamarca 2 – Santiago del Estero 1 (7-16 / 9-7 / Shoot Out 7-6)

CANOTAJE KAYAK FEMENINO

1) Nadia Riquelme (Neuquén)

2) María Cecilia Collueque (Río Negro)

3) Magdalena Nieto (Córdoba)

CANOTAJE KAYAK MASCULINO

1) Franco Balboa (Neuquén)

2) Dante Gasparoni (Santa Fe)

3) Matías López (Mendoza)

VÓLEY DE PLAYA FEMENINO

Santa Fe 2 – Tucumán 0 (21-7 / 21-10 / Total: 42-17)

Buenos Aires 1 – San Juan 2 (21-19 / 21-25 / 8-15 / Total: 50-59)

Entre Ríos 2 – Misiones 0 (21-10 / 21-14 / Total: 42-24)

CABA 2 – La Rioja 0 (21-9 / 21-19 / Total: 42-28)

Córdoba 2 – Jujuy 1 (21-9 / 19-21 / 15-8 / Total: 55-38)

Chaco 2 – La Pampa 0 (21-18 / 21-18 / Total: 42-36)

Corrientes 2 – Chubut 0 (21-18 / 21-11 / Total: 42-29)

Mendoza 2 – Río Negro 0 (21-16 / 22-20 / Total: 43-36)

San Juan 2 – San Luis 0 (21-0 / 21-0 / Total: 42-0 No se presentó San Luis)

Tucumán 1 – Catamarca 2 (21-13 / 10-21 / 11-15 / Total: 42-49)

La Rioja 2 – Tierra del Fuego 0 (21-9 / 21-6 / Total: 42-15)

Misiones 2 – Santa 1 (21-12 / 13-21 / 15-10 / Total: 49-43)

VÓLEY DE PLAYA MASCULINO

Buenos Aires 0 – La Pampa 2 (14-21 / 14-21 / Total: 28-42)

Catamarca 0 – Santa Fe 2 (21-23 / 13-21 / Total: 34-44)

Corrientes 2 – Entre Ríos 0 (21-15 / 21-15 / Total: 42-30)

Misiones 2 – Jujuy 0 (21-7 / 21-10 / Total: 42-17)

Chaco 0 – Formosa 2 (9-21 / 10-21 / Total: 19-42)

Neuquén 2 – Tierra del Fuego 0 (21-16 / 21-5 / Total: 42-21)

Río Negro 2 – Córdoba 0 (21-11 / 21-16 / Total: 42-27)

Mendoza 2 – Salta 1 (15-21 / 26-24 / 15-10 / Total: 56-55)

Formosa 2 – Tucumán 0 (21-6 / 21-5 / Total: 42-11)

Tierra del Fuego 0 – San Luis 0

Entre Ríos 2 – CABA 0 (21-0 / 21-0 / Total: 42-0 No se presentó CABA)

Jujuy 0 – San Juan 2 (18-21 / 11-21 / Total: 29-42)

Santa Fe 0 – La Rioja 0

La Pampa 2 – Santiago del Estero 0 (21-10 / 21-13 / Total: 42-23)

WINDSURF FEMENINO

1) Constanza Almenara (Mendoza)

2) Serena Galeano (Buenos Aires)

3) Claudia Noto (Córdoba)

WINDSURF MASCULINO

1) Marcos Achaval (CABA)

2) Matías Zabala (Buenos Aires)

3) Martín Reutemann (Córdoba)