Cardozo entregó equipos del programa Conectar Igualdad y recorrió obras en la Escuela N° 13 de Mar del Tuyú

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, visitó la Escuela Secundaria N° 13 de Mar del Tuyú, donde se concretaron una serie de obras de infraestructura, y además hizo entrega de computadoras correspondientes al programa Conectar Igualdad.

«Fue una mañana a pura emoción con los chicos y las chicas de la Secundaria de Mar del Tuyú. Seguimos con la entrega de las computadoras del programa Conectar Igualdad para dar acceso al conocimiento, para acortar la brecha digital y para promover la inclusión educativa», expresó Cardozo.

«Hoy le tocó a los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria N° 13, que las recibieron con mucha alegría y que nos dejaron compartir este feliz momento juntos», agregó el intendente costero.

E n esta oportunidad y luego de pasar el programa Conectar Igualdad por escuelas de Mar de Ajó y Lucila del Mar, se entregaron un total de 140 computadoras a los alumnos de primer año. “Hoy fue muy emotivo porque es una escuela muy pujante, con mucho compromiso con su comunidad, con mucho amor. Los chicos siempre están comprometidos con su establecimiento, pero también con su comunidad y hoy estuvimos recorriendo la escuela y terminamos con esta entrega”, señaló Cardozo.



El jefe comunal hizo hincapié en la importancia de estas herramientas para todas las familias. “En pandemia muchos de los chicos tuvieron que estudiar a través del celular porque no tenían una computadora, utilizando el teléfono de sus papás y muchas veces no tenían internet, por lo que este programa hubiese sido muy importante si no lo hubieran discontinuado. Sucedió y la pandemia nos demostró la importancia de acortar la brecha digital y eso es lo que hacemos con este proyecto nacional y popular”, remarcó.



A esto, Cardozo le sumó: “Los que tenemos responsabilidades sociales y políticas, debemos ser felices cuando el otro es feliz, pero también entender la situación que se atraviesa. Hay que estar ante cualquiera de las dificultades, y estar acá y ver la sonrisa de todos los chicos y familiares, porque las mamás y papás también atravesaron una situación muy difícil estos dos años, es muy reconfortante”.



En esta escuela de Mar del Tuyú la Municipalidad de La Costa realizó además la instalación de gas y eléctrica, como también reparaciones estructurales; mientras que está proyectada la reparación de la cubierta, nuevos sanitarios y ampliación de la cocina, entre otras refacciones.



En cuanto a las obras de infraestructura que lleva adelante la gestión municipal en instituciones educativas, el intendente detalló: “Estamos avanzando en distintos aspectos de infraestructura. Estamos construyendo un Jardín de Infantes acá en Mar del Tuyú y, y además, tenemos en etapa administrativa para comenzar otros establecimientos como la Escuela Técnica N°1 de Santa Teresita, y Centros de Formación que tenemos que llevar adelante en la localidad de San Clemente. Son distintas herramientas para la educación, infraestructura como es el Centro Universitario que esperamos que el 2023 comience con todas las carreras en la localidad de Santa Teresita”, puntualizó Cardozo.