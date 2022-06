En la entrega de más de 800 Pases Libres Multimodales, Cardozo anunció que se sumarán 18 unidades nuevas para el transporte público

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, y el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, encabezaron el acto de entrega de 800 Pases Libres Multimodales, un instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público de pasajeros que podrá ser utilizarlo por personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera para trasplante.

“Son derechos para nuestros vecinos y vecinas. En esta oportunidad son más de 800 quienes están recibiendo este pase multimodal, gracias a una gran decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof que permite que la comunidad vuelva a tener este beneficio que estuvo interrumpido por varios años”, señaló Cardozo acompañado por D’Onofrio y la senadora Gabriela Demaría.

«Creemos que tenemos que dar respuesta al crecimiento del Partido de la Costa siendo un Estado que haga justicia de oportunidades y reconozca derechos para estar siempre al lado del que más lo necesite», agregó el jefe comunal.

Cardozo anunció también que «comenzamos los procesos administrativos para sumar 18 unidades nuevas y modernas que mejorarán los servicios y que también ofrecerán accesibilidad para el transporte de nuestros vecinos y vecinas. Son logros que alcanzamos como comunidad gracias al trabajo conjunto con la Provincia y la Nación, y las gestiones que realizamos con el diputado Juan Pablo de Jesús».

Por su parte, el ministro D’Onofrio remarcó que el pase multimodal “viene a cubrir una necesidad que surge de un derecho que debe ser cubierto por el Estado tanto nacional, provincial y municipal, todos juntos construyendo ese espacio para hacerle la vida mejor a vecinas y vecinos”.

El ministro provincial también resaltó el trabajo de Cardozo y del área de Discapacidad en el Partido de La Costa: «Tanto Cristian como su equipo de la dirección de Discapacidad vienen cumpliendo una gran tarea para los vecinos y las vecinas del Partido de La Costa. Y por eso quiero destacarlo porque trabajan muy bien por su comunidad», dijo D’Onofrio, quien recordó durante su discurso de sus veranos en las playas de La Costa.

«Siento un amor particular por este municipio porque he pasado muchos veranos en familia en Las Toninas y es un lugar que me encanta», admitió.

¿QUÉ ES EL PASE LIBRE MULTIMODAL?

Se trata de una credencial emitida por el Ministerio de Transporte para todas aquellas personas que acrediten su condición de beneficiarias, a través de la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), para aquellas personas beneficiarias por discapacidad bajo la Ley Provincial N°10.592.

Y también mediante la Credencial INCUCAI/CUCAIBA, para todas aquellas personas beneficiarias trasplantadas o en lista de espera de trasplante, amparadas por la Ley Provincial N°14.721.

El trámite para obtener el Pase Libre Multimodal se inicia en línea mediante el Sistema de Solicitud de Pases vía web: https://www.gba.gob.ar/transporte/accesibilidad/pase_libre_multimodal.