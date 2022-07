El Partido de La Costa fue sede del Tercer Encuentro Regional de Cultura Bonaerense, en el que participaron referentes de toda la región, con distintas actividades abiertas a la comunidad.



El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, junto a la titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, encabezaron el acto de apertura, que contó con la participación de la secretaria de Cultura y Educación municipal, Amancay López; la subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense, Victoria Onetto; el intendente de Las Flores, Alberto Gelene; legisladores bonaerenses y actores de la cultura de toda la región.



“Estamos muy contentos de que se celebre este tipo de encuentros que se viene realizando en las distintas regiones de la Provincia, que da la posibilidad a los distintos actores de la cultura que puedan discutir hacia dónde van cada una de las comunidades. Me parece que es muy interesante la propuesta y que es muy enriquecedor porque es lo que luego impulsa a lo que es la identidad de la provincia de Buenos Aires”, expresó el intendente Cristian Cardozo.



Además, hizo hincapié en que en el Partido de La Costa “somos anfitriones por naturaleza y hay que entender al turismo como un fenómeno cultural, no al turismo como una cuestión de esparcimiento, vinculada solo a lo productivo, sino que es un fenómeno y hay que entenderlo de esa forma. Dentro de esos matices está ser anfitriones y poder propiciar los espacios para que se den estos tipos de encuentros”.



Por su parte, Saintout remarcó las políticas culturales que se vienen llevando adelante desde la Provincia: “Nosotros asumimos que la cultura es un derecho del pueblo, a acceder y a producirlo. Es una maravilla que en el Partido de La Costa parte de la identidad sea ser anfitrión y es verdad que cada vez que venimos nos reciben con los brazos abiertos. La idea de estos encuentros es que, no solamente se puedan poner en común los programas que estamos manejando desde Provincia, sino también poder escuchar cuáles son las necesidades de cada uno de los distritos”, manifestó la funcionaria provincial.



El evento se desarrolló en el Espacio Multicultural Mar de Ajó y participaron trabajadores de la cultura de La Costa, Las Flores, Rauch, Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Paz, Lezama, Monte, Pila, Tordillo, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, Villa Gesell, Ayacucho, Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tandil.



Durante toda la jornada hubo propuestas culturales abiertas al público, como patio de artesanos y food trucks, feria del libro y muestra de distintas expresiones artísticas. como la obra de teatro con artistas locales de “La Liga Anti Princesas”; el músico Horacio Guarany Rodríguez (H); y La Joaqui, entre otros.