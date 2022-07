La comunidad del Partido de La Costa disfrutó de un acto y celebración popular por el 206° aniversario de la Independencia

En la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús se llevó a cabo hoy el acto oficial y el desfile de 47 instituciones del Partido de La Costa con una jornada popular que incluyó espectáculos al aire libre para disfrutar en familia.

El evento fue encabezado por el intendente Cristian Cardozo quien dirigió un discurso de unidad hacia los vecinos y vecinas, además de dar varios anuncios para seguir con el desarrollo de la comunidad con el Plan La Costa 2030.

«El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando. A más de 200 años de aquel acto, debemos honrarlo siendo mejores ciudadanos, rompiendo las cadenas de la injusticia y del egoísmo, luchando por un país más justo y solidario. Un país sale adelante cuando sus habitantes trabajan en unidad y con tanta decisión como inteligencia para lograrlo. Unidos debemos seguir sembrando justicia, fraternidad, unión, comprensión y responsabilidad», afirmó el Intendente en el inicio de su discurso.

«Luego de seis años tan difíciles, los argentinos y las argentinas, los costeros y las costeras, lo que necesitamos son realidades, acción, jugarnos, ponernos al frente, cambiar la historia, volver a poner al hombre y a la mujer en el centro de nuestras acciones, a nuestros chicos, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos y a aquellos que nos necesitan cotidianamente», afirmó con énfasis el jefe comunal y llamó a la comunidad porque «como Intendente los necesito, porque si ustedes me dan la mano y me acompañan, este pueblo va a avanzar y va a seguir consolidando el nuevo tiempo», sentenció Cardozo.

ANUNCIOS PLAN LA COSTA 2030

Además de hacer un recorrido histórico sobre una fecha tan importante para todos los argentinos y las argentinas, Cardozo brindó anuncios importantes para los vecinos y vecinos, en el medio del Plan La Costa 2030.

«Quiero aprovechar esta oportunidad de contarle a toda la comunidad, que además de encaminarnos a tener un Partido de La Costa con 100 % de cloacas, vamos hacia un municipio con 100 % de luminaria Led. Y algo muy importante para Santa Teresita porque era algo histórico que tiene que ver con ampliación de la red de agua potable. Actualmente ya hay varias instituciones, escuelas y el Hospital conectadas a la red. Y firmamos un convenio para comenzar en conjunto con ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) muy pronto con la red domiciliaria en esta localidad que comenzará con la etapa de Costanera hasta calle 5 y de calle 27 a la Avenida 41», anunció el Intendente.

Además, Cardozo dio un anuncio también muy aplaudido por los presentes que tiene que ver con el mismo escenario que se desarrolló este acto por el 9 de Julio y tiene que ver con un anhelado regreso por los vecinos y vecinas que es la vuelta del Pre Cosquín en este sitio de la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús. Asimismo reafirmó que este año comenzará a construirse el primer Centro Universitario del Partido de La Costa, con más de 40 carreras superiores, en calle 36 y 3.

«Del mismo modo estamos trabajando para que el Partido de La Costa vuelva a ser sede de una fecha del Turismo Carretera en la localidad de Mar de Ajó. A su vez, luego de 25 años de la última carrera en el Triángulo del Tuyú, les quiero contar que vamos a recuperar este espacio como epicentro de competencias y actividades deportivas», sorprendió el Intendente con un anuncio también esperado por la comunidad.

Cardozo siguió con su mensaje y agregó que «estamos avanzando poco a poco en medio de la difícil situación económica, con el proyecto conjunto entre el sector público y privado para concretar el Circuito Termal del Partido de La Costa. Son todas ideas que vamos a hacer realidad enmarcadas en el Plan La Costa 2030. Este Plan incluye además tareas vinculadas al programa La Costa Al Mar, con costaneras y paradores con una mirada sostenible y amigable. Y también un Programa de urbanismo, embellecimiento y mantenimiento de nuestras localidades», afirmó.

Para terminar Cardozo volvió a pedir a la comunidad unión de los costeros y costeras: «Unidos debemos seguir sembrando justicia, fraternidad, unión, comprensión y responsabilidad. Cada quien desde el lugar que le toque ocupar, todos y todas somos responsables y debemos comprometernos en la tarea de construir el país que queremos y merecemos: construyendo comunidad, generando oportunidades sin exclusiones y brindando ejemplo a nuestros jóvenes para que ellos sean los futuros mensajeros de esperanza y constructores de la paz en hermandad».

«Yo les agradezco profundamente, les agradezco vuestra ayuda, como siempre digo, trataré de equivocarme lo menos posible y trataré de acertar en lo que más pueda. Les quiero decir en este Día de la Patria, que me comprometo a seguir trabajando y luchando con todo, y decirles que acá no pasa por ser fanático de algo, de un partido o de otro partido. Este es un pacto del pueblo con el pueblo, por arriba de cualquier bandería y con la bandera argentina levantada con todas sus fuerzas», culminó Cardozo antes de invitar a las 47 instituciones presentes al desfile que se llevó a cabo con alegría y emoción de todos y todas.

Al final del evento se llevaron adelante dos recitales para disfrutar con Legado Nativo y Camila Yafrune, quienes le pusieron la música nacional a un 9 de Julio inolvidable que la comunidad costera pudo volver a vivir y sentir tras dos años de pandemia.