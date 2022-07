Más de 540 chicos y chicas de cuatro clubes de Mar de Ajó, San Bernardo y Nueva Atlantis se sumaron al programa “Al Club en Zapatillas”

Más de 540 chicos y chicas de clubes de Mar de Ajó, San Bernardo y Nueva Atlantis se sumaron al programa “Al Club en Zapatillas”, que brinda acompañamiento a los y las deportistas de las divisiones inferiores de fútbol.



Esta iniciativa de la gestión del intendente Cristian Cardozo incluye a 13 instituciones del Partido de La Costa, alcanzando a más 1.400 futbolistas costeros por un total de más de 10 millones de pesos.



Cada voucher de 7 mil pesos para cada nene o nena luego es canjeado por zapatillas o botines en los locales de las localidades donde pertenecen los clubes, fomentando así el consumo y el comercio interno de vecinos y vecinas.

El programa ya pasó por San Clemente con tres clubes: El Gran Porvenir, Cosme Argerich y Pesca y Náutica; también por el Club Social y Deportivo Las Toninas, en Santa Teresita recibieron las zapatillas y los botines los chicos y chicas del Club Las Quintas, Social Santa Teresita y Núcleo; además del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú.

Luego de esta entrega de los cuatro clubes de zona sur se realizará la del 13° club con el Cadu de Santa Teresita, que se sumó a la iniciativa del intendente Cristian Cardozo.



En esta oportunidad la entrega se concretó en el Polideportivo de Villa Clelia y benefició a chicos y chicas del Club Social Mar de Ajó, Defensores de Villa Clelia, Fomento San Bernardo y All Boys de Nueva Atlantis.



“La finalidad de este programa es que todos tengan las mismas posibilidades. Nosotros no queríamos entregar directamente las zapatillas a cada uno, sino que el Club tiene que ir a la casa de deportes que elijan y ahí los chicos van con su cupón a buscar las zapatillas o los botines que les gusten”, destacó Cardozo durante la entrega.



Además, el jefe comunal resaltó la importancia de que “esto se convierta en una política de Estado que se pueda hacer todos los años y alcance a otras disciplinas también”.



Durante el encuentro, Cardozo felicitó al Club Villa Clelia por haber podido normalizar la Comisión Directiva y anunció que el Municipio brindará acompañamiento a la institución para concretar obras en las canchas, al igual que en el Club All Boys de Nueva Atlantis.



Por su parte, el secretario de Deportes, Diego Pedros, manifestó: “Ver a los chicos y chicas nos pone muy felices. Este programa es una herramienta para que ustedes tengan la posibilidad de divertirse, de hacer deportes. Quiero agradecer a las familias que acompañan a sus hijos y a todos los que hacen los clubes, los entrenadores y dirigentes que hacen un esfuerzo enorme por amor a la institución”.



En tanto, el secretario Privado de la Municipalidad, Alejandro Sione, destacó: “Es un programa que tiene que ver con la igualdad del acceso al deporte, es darles a los chicos las herramientas y a la vez generar un movimiento económico porque ese dinero que le estamos dando a los clubes y a los chicos termina en el mercado local”.