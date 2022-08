Destacada actuación del ciclista Lucas Vilar en el Campeonato Panamericano Elite disputado en Perú

El costero Lucas Vilar participó del Campeonato Panamericano Elite en Lima, Perú, junto al seleccionado nacional. Se trata de un campeonato de nivel superior, en donde participan las principales potencias del ciclismo como Canadá, Estados Unidos, México y Colombia.

“En este Panamericano, a diferencia de otros, se compitió con campeones olímpicos, récords mundiales, ciclistas que están compitiendo por los primeros cinco puestos del mundo. Me vuelvo motivado, vengo mejorando mis tiempos, progresando y no bajando los brazos nunca. No nos acompañó la suerte y nos tocó confrontar con los actuales campeones de la Copa del Mundo, de toda forma no nos achicamos y tratamos de rebasarlos hasta el final”, contó Vilar en sus redes sociales.

El costero Vilar entrena desde muy chico en la Escuela Municipal de Deporte y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo que brinda la gestión del intendente Cristian Cardozo y que lo ha llevado al primer plano internacional del ciclismo a nivel nacional e internacional.

Lucas tuvo una destacada actuación en el Panamericano Elite de Lima, Perú, en donde solo estuvieron por delante Colombia y Canadá, consiguiendo los siguientes puestos:

5° en kilometro individual

7° velocidad por equipos

11° velocidad individual

13° keirin