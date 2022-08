Fue exitosa la “Fiesta del Payador” en Casa de la Cultura

El pasado sábado se realizó en la Casa de la Cultura la Fiesta del Payador con la actuación de Carlos Marchesini y Emanuel Gabotto.

Hubo gran cantidad de personas presentes, disfrutando de este evento y de la participación del grupo de danzas folklóricas “Amanecer de General Lavalle” y “Ballet Municipal de La Costa”.

Cabe resaltar que, Marchesini, es oriundo de Chivilcoy y se dedica a la payada desde hace 36 años. Sobre sus inicios, describió que: «Los payadores nacemos con una predisposición para hacer esto, como cada cual ha nacido para la profesión o el oficio que haya elegido. Esto es lo mismo, desde chico escribía versos, poesías y un día viendo a payadores pensé que podía inventarlas en el momento, haces coplas repentinas y así fue, hace muchos años que hago esto, que no es más que un trabajo. No soy artista ni mucho menos, simplemente un obrero de la copla y de la canción. Eso somos los payadores, los que inventamos versos en el momento». Al hacer un repaso de su línea del tiempo en este oficio dijo: «Arranqué desde muy chico, allá cuando tenía 7 años, a escribir versos. Al tiempo ya los dije en radio, a los pocos meses canté por primera vez en el escenario. A los 9 años, recuerdo que fui a aprender guitarra con el maestro Carlos Carosela y luego fui al conservatorio. Hace 36 años que hago esto, más precisamente de los 17 de manera profesional y que vivo de este oficio que me ha permitido andar por algunos países del mundo, de cantar en Europa y otras partes, de recorrer mi país, llenarme de amigos, de paisajes, de vientos, atardeceres y poder humildemente vivir de un trabajo que es lo que uno pretende siempre».

Por último, agregó: «El payador arrancó en el viejo mundo como un periodista, llevando noticias de pago en pago, de ahí se supone que viene la palabra payador. Eso venimos siendo todavía después de tantos años».

Por su parte, Emanuel Gaboto nació en Dolores, Provincia de Buenos Aires, y actualmente está radicado en La Plata. Comenzó a improvisar a los 10 años y dos años más tarde ya lo hacía públicamente: compartió escenario con Juan Carlos Bares y Waldemar Lagos.

Es Licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

«A veces se dice que el arte del payador, el canto surero es cosa de viejos y eso no tiene fundamento, porque en todo el país, surgen permanentemente payadores y payadoras y desde que decidimos también intercambiar payadas y encuentros con los raperos. En definitiva del pueblo que nos llamen ahí iremos para que el canto del payador sea protagonista, mientras esperamos el regreso a los festivales que son lugares importantes para el reencuentro». La tarde noche también tendrá la presentación de Javier “Pato” Gómez, el cantautor madariaguense que tiene más de 25 años de trayectoria y es un digno difusor de la música ciudadana en toda la región. Con participaciones en fiestas populares y encuentros folclóricos, Gómez supo abrirse paso en los escenarios del sudeste bonaerense.