La campaña de castraciones gratuitas para caninos y felinos estará esta semana en Lucila del Mar

La Municipalidad de La Costa informa que continúa la campaña de castraciones gratuitas para caninos y felinos que se lleva adelante en el Hospital Móvil Veterinario.



La campaña, impulsada por la gestión del intendente Cristian Cardozo, sigue recorriendo en esta primera etapa las localidades de la zona sur del Partido de La Costa.



Desde mayo de este año, el operativo móvil ya pasó por Nueva Atlantis, Villa Clelia, Mar de Ajó y San Bernardo; mientras que esta semana estará en Lucila del Mar, prestando servicio en la Unidad de Gestión Municipal (La Rioja entre Rebagliatti y Entre Ríos).



En este caso, mañana martes 23 y el miércoles 24 de agosto se castrarán caninos machos y hembras; y el jueves 25 y viernes 26 de agosto con felinos machos y hembras.



Los turnos son por orden de llegada, de 9.00 a 10.30, los días de castraciones previstos por cronograma. En tanto que el horario de las castraciones es de 9.00 a 13.30.



El turno es por animal y la persona debe esperar en el lugar hasta que finalice la cirugía. Además, debe firmar un consentimiento autorizando el procedimiento, por lo que debe ser mayor de edad y llevar DNI.



La campaña está destinada a caninos, tanto para machos como para hembras, a partir de los 6 meses, mientras que para felinos machos es a partir de los 8 meses, y para felinos hembras a partir de los 6 meses.



El animal deberá concurrir con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido. El ayuno sólido no debe superar las 12 horas y la última comida debe ser de la cantidad habitual. En cachorros, se recomienda que no sea mayor a 8 horas. Además, debe estar limpio y seco y se debe llevar una manta para luego de la cirugía.



Asimismo, los caninos deberán tener collar y correa; en caso de ser de tamaño grande o agresivo con otros animales o humanos, deberán llevar bozal.



Por su parte, los felinos, por su seguridad y para evitar incidentes, deberán llevarlos dentro de un bolso con adecuada ventilación, transportadora o bolsa de red, no llevarlos en una caja de cartón.