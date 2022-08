Lo destacado del discurso de Cardozo en el 17 de agosto

El izamiento fue encabezado por el intendente Cristian Cardozo, acompañado de la senadora Gabriela Demaría, pioneros de La Costa y representantes de las Fuerzas Vivas como Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó y San Bernardo (que esta semana cumplieron 54 y 34 años, respectivamente, al servicio de la comunidad), miembros de la Policía, la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia, la Escuadra Albicelete, dependiente del servicio de Caballería de la Policía de la Provincia, los Colorados del Monte, además de funcionarios locales, integrantes de instituciones, vecinos y vecinas que se acercaron al Boulevard Libertador San Martín.

Finalizado ese momento para recordar al Libertador de América, se procedió al acto protocolar en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, donde estuvieron presentes abanderados de instituciones educativas, además de alumnos de Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Secundarias e Institutos Terciarios, alumnos de Universidades, miembros de Fuerzas Vivas, Veteranos y Héroes de la Guerra de Malvinas, más vecinos, vecinas e integrantes de instituciones locales y organizaciones sociales.

En este marco y frente a la comunidad presente, y quienes siguieron la jornada en vivo por las redes sociales de la Municipalidad de La Costa más los canales costeros Canal 11, TVC5, AVC, ATCCO Y Canal 5, Cardozo agradeció a todos los presentes y destacó los valores del General José de San Martín, apuntando especialmente a la educación como base del desarrollo de toda la comunidad.

“Quiero elegir de San Martín el valor de la educación. Él decía: La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos, y por otro lado su relación con su frase que afirma: La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos».

«Cada 17 de agosto renovamos nuestra admiración por el heroísmo, por el talento y fundamentalmente por los valores. Decíamos un año atrás que la herencia sanmartiniana, toda esa vida de grandeza y virtud, esas convicciones e ideales que sentaron las bases de un país independiente, fueron una guía que nos acompañó en tiempos muy difíciles”, expresó el jefe comunal.

En este sentido, Cardozo agregó: “Él decía que sin educación no hay sociedad y nosotros acá en el Partido de La Costa podríamos agregar que sin educación no hay comunidad. La Costa es una comunidad armada de futuro gracias a todo lo que se hizo en el pasado, porque este es un proyecto que en las situaciones más difíciles siempre estuvo, siempre está y siempre va a estar para extender los brazos. Este es un proyecto de comunidad que tiene como prioridad la educación, la cultura, la generación de empleo, el deporte, la salud, la inclusión y el reconocimiento de nuevos derechos para ser mejores y para ser felices en el lugar”.

El Intendente hizo hincapié en las distintas políticas impulsadas de cara al futuro y destacó: “Fuimos construyendo una agenda para que chicos, chicas y adolescentes de nuestra comunidad puedan crecer y desarrollarse en La Costa gracias a una amplia oferta en disciplinas e infraestructuras deportivas, culturales y educativas. Aún nos queda mucho por recorrer, por eso es que seguimos trabajando para desarrollar la oferta educativa local, para posicionar al Partido de La Costa como un polo educativo nacional, contribuyendo a vencer la estacionalidad e impactando positivamente en la matriz económica local”.

Cardozo repasó las distintas inversiones en materia educativa que se llevan adelante. “Estamos con 20 obras de infraestructura escolar por alrededor de 150 millones de pesos; la adjudicación y renovación de 1.300 becas municipales para estudiantes de nivel superior; la adjudicación y renovación de 700 subvenciones a estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina; la creación de la Escuela Secundaria de Bellas Artes de Mar de Ajó; la construcción de 4 edificios nuevos: el Jardín N° 920 de Mar del Tuyú, el edificio de la Escuela Técnica 1 de Santa Teresita; la Escuela Primaria de Costa Chica, y la nueva Escuela Técnica N° 3 a construir en San Clemente. Y seguimos con la gestión para un Jardín en Nueva Atlantis y otro en Costa Azul”, detalló entre sus anuncios más aplaudidos por los presentes.

A esta batería de obras en instituciones educativas, Cardozo le sumó “la implementación de todas las prestaciones del Servicio Alimentario Escolar en los 52 establecimientos de Partido de La Costa, con 18.549 destinatarios de desayuno y merienda; 4.242 además son destinatarios de comedor; y 10.886 son destinatarios del Módulo Alimentario”, además de la implementación del convenio con la Universidad Nacional de las Artes que ya tiene 70 inscriptos y que se sumó recientemente a la amplia oferta en estudios superiores que tendrá su epicentro y confluencia de carreras y facultades en el nuevo espacio del Centro Universitario de La Costa, de calle 3 y 36 de Santa Teresita.

Además de trabajar en materia de educación, Cardozo recordó que en la celebración del 9 de Julio había adelantado la puesta en marcha de “la ampliación de la red cloacal, la red de agua, asfalto y también luminaria LED en los barrios. La recuperación del Autódromo de Mar de Ajó, para seguir fomentando el turismo, y también la vuelta del Pre Cosquín, que es muy importante porque tiene su historia y es un punto de encuentro que permite a muchos artistas locales poder mostrarse en su arte folclórico”.

Luego de enumerar los proyectos de inversión, el jefe comunal adelantó que “la semana próxima estaremos presentando a todos los costeros y las costeras un paquete de acciones y medidas que buscan aportar un granito de arena para facilitarle la vida a las personas. Un paquete de medidas integrales para agilizar el vínculo y la comunicación de los ciudadanos y el sector privado con el Estado”.

LLAMADO A LA UNIDAD DE LOS COSTEROS Y LAS COSTERAS

En este marco, Cardozo consideró: “Nuestra responsabilidad como gobierno es continuar escuchando, gestionando y acompañando a cada vecino y vecina para solucionar los problemas, problemas grandes y también problemas chicos. El crecimiento que la Argentina y el Partido de La Costa lo vamos a alcanzar trabajando juntos. Todos unidos es que podemos crecer y podemos evolucionar. Aspiramos a cumplir y a poder mirar a los ojos a todos los costeros y a las costeras, piensen como piensen. Contamos con el ejemplo y el legado de don José de San Martín. Por eso, con la misma responsabilidad de siempre, renuevo la convocatoria a seguir peleando por los sueños de grandeza. Renuevo la convocatoria para pedirles que me acompañen, que me ayuden, que no nos rindamos ante las adversidades del presente, que llenemos las calles de esperanza y de futuro. Vamos a escucharnos y entendernos para construir unidos el país y La Costa que merecemos”.

«Porque necesitamos de los buenos peronistas, los buenos radicales, los buenos socialistas, los buenos independientes, en definitiva necesitamos estar todos juntos los argentinos y argentinas y los costeros y costeras que queremos el progreso para nuestro lugar. Con amor y con unión se consiguen los grandes sueños colectivos», cerró Cardozo en su discurso en el acto del 172° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.