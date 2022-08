Últimos días para inscribirse en todas las líneas de becas del plan Progresar

La Municipalidad de La Costa informa que, hasta el próximo miércoles 31 de agosto, hay tiempo de anotarse a todas las líneas del plan Progresar, que aumentó el monto que perciben los beneficiarios.



El trámite de inscripción se realiza a través de www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o en la App Progresar. Cabe destacar que quienes ya son adjudicatarios de la beca no necesitan volver a inscribirse.



En este marco, la ANSES, junto al Ministerio de Educación de la Nación, anunciaron que, a partir de septiembre, las becas Progresar pasarán de 6.400 a 7.400 pesos mensuales, incluyendo el plus por conectividad.



Hasta fin de mes se puede realizar la inscripción para la segunda convocatoria del año a las Becas Progresar para terminar o continuar estudios en todas sus líneas: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; y Progresar Trabajo.



Las Becas Progresar consisten en el otorgamiento de un aporte económico mensual durante todo el año (12 cuotas), cuyo monto se determina según la beca; de ese total, que incluye un plus por conectividad, se cobra el 80 por ciento mensualmente y el 20 por ciento restante, al finalizar el período, acreditando la condición de alumno regular.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES

-Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de cinco años en el país y contar con DNI.

-Ser alumno regular de una institución educativa.

-Tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos.

-Estudiantes avanzados en la carrera, hasta 30 años cumplidos.

-Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

-Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijos a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

-Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 SMVM.