Dos estrenos llegan a las salas de cines del Partido de La Costa

Desde este jueves 8 y hasta el domingo 11 se podrá disfrutar de dos estrenos en las salas de cines del Partido de La Costa.



En este caso, llega a la cartelera el film argentino “Más respeto que soy tu madre” y también “Invitación al infierno”.



Además, todavía se puede disfrutar de “Jack en la caja maldita 2”, “La chica salvaje”, “Dragon Ball Super Hero” y “30 noches con mi ex”.



A continuación, el detalle con todos los días y horarios de las funciones:



SAN CLEMENTE

Cine Gran Tuyú

(Avenida San Martín 181)



Jueves 8

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00

Invitación al infierno: 22.00



Viernes 9

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00

Invitación al infierno: 22.00



Sábado 10

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00

Invitación al infierno: 22.00



Domingo 11

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00

Invitación al infierno: 22.00



LAS TONINAS

Cine Las Toninas

(Calle 7 Nº 1654)



Sábado 10

Dragon Ball Super Hero: 17.45

Más respeto que soy tu madre: 19.30

Jack en la caja maldita 2: 21.15



Domingo 11

Dragon Ball Super Hero: 16.45

Más respeto que soy tu madre: 18.30

Jack en la caja maldita 2: 20.15



SANTA TERESITA

Cine Yanel

(Avenida 32 N° 343)



Jueves 8

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 22.15



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 22.30

Jack en la caja maldita 2: 20.15



Viernes 9

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 22.15



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 22.30

La chica salvaje: 20.15



Sábado 10

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 22.15



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 22.30

Jack en la caja maldita 2: 20.15



Domingo 11

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 22.15



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 22.30

La chica salvaje: 20.15



SAN BERNARDO

Cine Arenas

(Chiozza 1774)



Jueves 8

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00 y 22.00



Sala II

La chica salvaje: 17.30

30 noches con mi ex: 19.45

Invitación al infierno: 21.30



Viernes 9

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00 y 22.00



Sala II

Jack en la caja maldita 2: 17.30

30 noches con mi ex: 19.45

Invitación al infierno: 21.30



Sábado 10

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00 y 22.00



Sala II

La chica salvaje: 17.30

30 noches con mi ex: 19.45

Invitación al infierno: 21.30



Domingo 11

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

Más respeto que soy tu madre: 20.00 y 22.00



Sala II

Jack en la caja maldita 2: 17.30

30 noches con mi ex: 19.45

Invitación al infierno: 21.30



MAR DE AJÓ

Cine California

(Yrigoyen 18)



Jueves 8

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 21.45



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 20.10

Jack en la caja maldita 2: 22.00



Viernes 9

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 21.45



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 20.10

La chica salvaje: 22.00



Sábado 10

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 21.45



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 20.10

Jack en la caja maldita 2: 22.00



Domingo 11

Sala I

Dragon Ball Super Hero: 18.00

30 noches con mi ex: 20.00

Invitación al infierno: 21.45



Sala II

Más respeto que soy tu madre: 18.15 y 20.10

La chica salvaje: 22.00